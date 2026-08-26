بالأرقام.. تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي حتى 2030

حسم النادي الأهلي واحدا من أبرز ملفات عقود لاعبيه بعدما أنهى اتفاقه مع إمام عاشور على تمديد تعاقده ليستمر داخل القلعة الحمراء حتى عام 2030 في خطوة تعكس تمسك الإدارة بأحد أهم عناصر الفريق خلال السنوات المقبلة.

جاء تجديد عقد إمام عاشور بعد مفاوضات استهدفت الوصول إلى صيغة مالية ترضي اللاعب وفي الوقت نفسه تحافظ على سياسة النادي الخاصة بالرواتب والسقف المالي المعتمد داخل الفريق.

ولا تقتصر تفاصيل العقد الجديد على الراتب السنوي فقط إذ يتضمن الاتفاق منحة توقيع إلى جانب حوافز ومكافآت مرتبطة بما يحققه اللاعب والأهلي خلال كل موسم فضلا عن بند خاص بالعوائد الإعلانية.

5 ملايين جنيه منحة توقيع

وتتضمن الاتفاقات المالية الجديدة حصول إمام عاشور على 5 ملايين جنيه كمنحة توقيع وتعاقد بخلاف الراتب السنوي والحوافز التي يمكن أن يحصل عليها وفقا لشروط العقد.

وتأتي منحة التوقيع ضمن المقابل المالي المرتبط بتجديد العقد لتكون جزءا مستقلا عن قيمة راتب اللاعب خلال المواسم الأربعة المقبلة.

وبذلك لا تقتصر الزيادة المالية التي حصل عليها إمام عاشور على راتبه السنوي وإنما تشمل أيضا مبلغا يحصل عليه بمناسبة توقيع العقد الجديد.

25 مليون جنيه راتب سنوي

وبحسب التفاصيل المتفق عليها سيحصل إمام عاشور على 25 مليون جنيه سنويا كراتب أساسي خلال المواسم الأربعة التي يغطيها العقد الجديد.

ويبدأ تطبيق الراتب الجديد اعتبارا من موسم 2026-2027 ويستمر بالقيمة نفسها حتى نهاية موسم 2029-2030.

وتأتي قيمة الراتب الأساسي على النحو التالي:

موسم 2026-2027: 25 مليون جنيه.

موسم 2027-2028: 25 مليون جنيه.

موسم 2028-2029: 25 مليون جنيه.

موسم 2029-2030: 25 مليون جنيه.

وبذلك يصل إجمالي الراتب الأساسي لإمام عاشور خلال المواسم الأربعة إلى 100 مليون جنيه.

40 مليون جنيه حوافز وبونص

الجزء الآخر من عقد إمام عاشور يرتبط بالحوافز والمكافآت حيث يمكن للاعب الحصول على 10 ملايين جنيه إضافية في كل موسم وفقا للشروط والبنود المرتبطة بالأداء والنتائج.

ومع استمرار هذه الحوافز على مدار المواسم الأربعة تصل القيمة القصوى المتاحة من البونص إلى 40 مليون جنيه.

وبالتالي فإن إجمالي ما يمكن أن يحصل عليه إمام عاشور من الراتب الأساسي والحوافز خلال مدة العقد يصل إلى 140 مليون جنيه قبل إضافة منحة التوقيع البالغة 5 ملايين جنيه.

وفي حال تحقيق جميع الشروط الخاصة بالحوافز يمكن أن تصل القيمة الإجمالية المباشرة للعقد إلى 145 مليون جنيه على مدار المواسم الأربعة وفقا للتفاصيل المالية المتفق عليها.

كيف يصل إمام عاشور إلى أعلى قيمة مالية؟

يعتمد جزء من المقابل المالي في عقد إمام عاشور على نظام الحوافز وهو ما يعني أن حصول اللاعب على كامل قيمة البونص ليس تلقائيا وإنما يرتبط بتحقيق الشروط المحددة في العقد.

وهذه الصيغة تحقق توازنا بين الطرفين؛ فالأهلي يحافظ على راتب أساسي واضح يتناسب مع سياسته المالية بينما يحصل اللاعب على فرصة لزيادة دخله كلما ارتفع مستوى أدائه ونجح الفريق في تحقيق أهدافه.

وتسمح هذه الآلية أيضا بربط جزء من دخل اللاعب بالمردود الذي يقدمه داخل الملعب وبالنتائج التي يحققها الفريق خلال الموسم.

الإعلانات.. مصدر دخل إضافي لإمام عاشور

ومن أبرز البنود الأخرى في عقد إمام عاشور السماح له بتحقيق عوائد مالية من العقود والحملات الإعلانية التي يشارك فيها بما يتناسب مع العروض التي يتلقاها من الشركات والعلامات التجارية.

ويمنح هذا البند اللاعب مساحة للاستفادة من قيمته التسويقية والجماهيرية خارج المستطيل الأخضر خصوصا مع ارتفاع حضوره الإعلامي والجماهيري خلال الفترة الأخيرة.

لكن العقد لا يتضمن التزاما على الأهلي بتوفير عقود إعلانية للاعب بمعنى آخر فإن أي عوائد يحصل عليها إمام عاشور من الإعلانات ستكون مرتبطة بالعقود التي يبرمها بنفسه مع الشركات والعلامات التجارية وليس جزءا من المقابل المالي الذي يلتزم النادي بدفعه.

تحركات إعلانية حول نجم الأهلي

وتأتي هذه الجزئية في ظل اهتمام عدد من الشركات الكبرى بالتعاون مع إمام عاشور خلال الفترة المقبلة مستفيدة من الشعبية التي يتمتع بها اللاعب وحضوره اللافت على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في العروض الإعلانية المقدمة للاعب خاصة بعد تأمين مستقبله مع الأهلي لفترة طويلة وهو ما يمنحه استقرارا أكبر على المستوى الرياضي والتسويقي.

وبالتالي قد تمثل الإعلانات مصدرا ماليا إضافيا لإمام عاشور بعيدا عن راتبه ومكافآته مع الأهلي.