بعد التجديد حتى 2030.. ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلي؟ أرقام وبطولات في مسيرة النجم الدولي

حسم النادي الأهلي أحد أهم الملفات داخل الفريق الأول لكرة القدم بعدما أعلن رسميا تجديد عقد إمام عاشور نجم وسط الفريق ومنتخب مصر ليستمر داخل القلعة الحمراء حتى عام 2030 في خطوة تعكس تمسك النادي بأحد أبرز عناصره خلال السنوات الأخيرة.

وجاء تجديد عقد إمام عاشور بعد جلسة عقدها اللاعب مع الدكتور عصام سراج الدين مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة مدير الكرة حيث تم الاتفاق على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق لفترة طويلة.

وأكد إمام عاشور خلال جلسة التجديد تقديره الكبير للنادي الأهلي وجماهيره معربا عن رغبته في مواصلة مشواره مع الفريق وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

ولم يكن قرار الأهلي بالإبقاء على إمام عاشور حتى 2030 مفاجئا في ظل المكانة التي أصبح يحتلها اللاعب داخل الفريق بعدما تحول خلال فترة قصيرة إلى أحد أهم الأوراق في خط الوسط وقدم أرقاما مميزة منذ ارتداء القميص الأحمر.

إمام عاشور.. من صفقة إلى أحد أهم نجوم الأهلي

منذ انضمامه إلى الأهلي نجح إمام عاشور في فرض نفسه على التشكيل ولم يحتج اللاعب إلى فترة طويلة حتى يصبح عنصرا مؤثرا في الفريق.

وخلال مشواره مع الأهلي شارك عاشور في 105 مباريات بمختلف البطولات ليؤكد استمراريته وحضوره القوي مع الفريق على مدار الفترة الماضية.

وخلال هذه المشاركات نجح اللاعب في تسجيل 32 هدفا وهو رقم لافت بالنسبة للاعب وسط خاصة مع تنوع أدواره داخل الملعب وقدرته على الوصول إلى مرمى المنافسين.

ولم يقتصر تأثير عاشور على التسجيل إذ صنع 25 هدفا لزملائه ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 57 مساهمة مباشرة مع الأهلي حتى الآن.

وهذه الأرقام تعكس التحول الكبير الذي شهده اللاعب بعدما أصبح قادرا على التأثير في المباريات ليس فقط من خلال دوره في وسط الملعب وإنما أيضا عبر التسجيل وصناعة الأهداف.

105 مباريات.. حضور مستمر مع الأهلي

خاض إمام عاشور 105 مباريات بقميص الأهلي في مختلف المسابقات وهو ما يعكس حجم الاعتماد عليه من جانب الأجهزة الفنية التي تولت قيادة الفريق خلال الفترة الماضية.

ولم يكن وجود اللاعب مقتصرا على بطولة بعينها إذ شارك في المنافسات المحلية والقارية وأصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها الفريق في المباريات الكبرى.

كما ساعدت قدرته على اللعب في أكثر من دور داخل خط الوسط الجهاز الفني على الاستفادة منه بطرق مختلفة سواء كلاعب وسط متقدم أو في أدوار تمنحه حرية أكبر في الاقتراب من منطقة جزاء المنافس.

32 هدفا.. أرقام هجومية استثنائية للاعب وسط

الرقم الأكثر لفتا في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي يتمثل في تسجيله 32 هدفا خلال 105 مباريات ويؤكد هذا الرقم أن اللاعب لا يكتفي بالقيام بالأدوار الدفاعية أو صناعة اللعب وإنما يمثل تهديدا مستمرا على مرمى المنافسين.

واستفاد الأهلي من قدرة عاشور على الظهور في اللحظات الحاسمة خاصة أن اللاعب يمتلك شخصية قوية داخل الملعب إلى جانب قدرته على التسديد والتحرك في المساحات والوصول إلى منطقة الجزاء.

25 تمريرة حاسمة.. عاشور لا يلعب لنفسه

إلى جانب أهدافه الـ32 قدم إمام عاشور 25 تمريرة حاسمة مع الأهلي ليؤكد أنه يمثل أيضا مصدرا مهما لصناعة الفرص.

وبذلك ساهم اللاعب بشكل مباشر في 57 هدفا خلال مسيرته مع الفريق حتى الآن بواقع 32 هدفا و25 تمريرة حاسمة.

ويعكس هذا الرقم طبيعة الدور الذي أصبح يؤديه عاشور حيث يجمع بين صناعة اللعب والتسجيل والقيام بالواجبات المطلوبة منه في وسط الملعب.

7 بطولات في خزينة إمام عاشور

لم تتوقف بصمة إمام عاشور مع الأهلي عند الأرقام الفردية إذ نجح اللاعب في التتويج بـ7 بطولات رسمية خلال مسيرته مع القلعة الحمراء.

وجاءت البطولات التي حققها اللاعب بقميص الأهلي على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز: مرتان موسما 2023-2024 و2024-2025.

دوري أبطال إفريقيا: مرة واحدة موسم 2023-2024.

كأس مصر: مرة واحدة موسم 2022-2023.

وتضاف إلى هذه الألقاب بقية البطولات التي توج بها اللاعب مع الأهلي ليصل إجمالي حصيلته إلى 7 بطولات رسمية.

وهذه الحصيلة تؤكد أن تجربة عاشور مع الأهلي لم تكن مجرد رحلة قصيرة ناجحة على المستوى الفردي وإنما ارتبطت أيضا بتحقيق الألقاب الكبرى.