الكويت تعلق على دخول وزير دفاع الاحتلال إلى سوريا بشكل غير شرعي

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها لدخول أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة بصورة غير شرعية، في انتهاكٍ لسيادتها ووحدة أراضيها وللقانون الدولي واتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وفي بيان لها ، دعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة، وإلزامه بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية.

كما جددت الوزارة الكويتية موقف بلادها الثابت والداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا، مشددًا على استمرار وجود قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، بدعوى مواجهة التهديدات وحماية المستوطنات الإسرائيلية.

وقال كاتس إن إسرائيل «لن تتزحزح عن جبل الشيخ والمنطقة الأمنية في سوريا طالما بقيت هناك تهديدات جهادية ضد دولة إسرائيل».

ووجه وزير الجيش الإسرائيلي رسالة إلى الرئيس السوري، قائلًا إن الرسالة واضحة، مضيفًا: «حين تستيقظ صباحًا في القصر بدمشق وتنظر للأعلى نحو جبل الشيخ وترى جيشنا، فتدرك أننا هنا لحماية بلداتنا وسكاننا».