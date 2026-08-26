سول: طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مقاتلات تابعة لسلاح الجو فوق بحر الشرق، المعروف دوليًا باسم بحر اليابان، بعد رصد طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية الجنوبية ، في ثاني حادثة من هذا النوع خلال أسابيع.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن قواتها رصدت الطائرات الروسية قبل دخولها المنطقة، ونشرت مقاتلات تحسبًا لأي طارئ، مشيرة إلى أن الطائرات الروسية غادرت المنطقة دون انتهاك المجال الجوي السيادي لكوريا الجنوبية.

ويأتي الحادث في ظل توتر العلاقات بين سول وموسكو على خلفية انضمام كوريا الجنوبية إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، بالتزامن مع تعميق موسكو علاقاتها العسكرية والسياسية مع كوريا الشمالية.

وتُعد منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي نطاقًا أمنيًا لا تُعتبر جزءًا من المجال الجوي السيادي للدولة، لكنها تتطلب من الطائرات الأجنبية التعريف عن هويتها وموقعها لأغراض أمنية ودفاعية.