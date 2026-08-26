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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق ، بينما تشهد أسعار البيض بالأسواق ارتفاع تدريجى واضح وذلك بالتزامن مع اقتراب الدراسة.

أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل   58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  61 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 48 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 60جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  90 جنيها بعدما كان سعرها 87 جنيها  وتصل للمستهلك 100 جنيه.

كذلك وصلت  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 105 جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم لـيتراوح بين 160 190جنيها في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.

سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض

وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهات بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهات.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيه جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيهات.

وطالب الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتدخل العاجل لسحب جانب من فائض الإنتاج وتخزينه في الثلاجات التابعة للمنظومة، بما يسهم في امتصاص المعروض وتحقيق التوازن داخل السوق، ويحد من تراجع الأسعار إلى مستويات تهدد قدرة المربين والمنتجين على الاستمرار.

وأوضح الزيني خلال تصريحات ل “صدى البلد” أن وضع آلية منظمة لسحب الفائض وتخزينه يمثل أحد الحلول العملية للتعامل مع الأزمة الحالية، خاصة أن الدواجن والبيض من السلع التي يمكن تخزينها وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها، وإعادة طرحها في الأسواق عند الحاجة.

وأعلن نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن تأييده لمقترح طرح الدواجن والبيض ضمن منظومة الدعم العيني على بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الآلية سبق تطبيقها ويمكن إعادة الاستفادة منها في مواجهة تداعيات زيادة المعروض خلال الفترة الحالية.

وأكد أن طرح الدواجن والبيض عبر المنظومة التموينية يحقق هدفين متوازيين، أولهما توفير مصدر مهم للبروتين الحيواني للمواطنين بأسعار مناسبة، والثاني سحب جزء من المعروض من الأسواق، بما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية وحماية المنتجين من استمرار الخسائر.

وحول إمكانية الاعتماد على التصدير كحل للتخلص من فائض الإنتاج، أكد الزيني أن التوسع في التصدير يمثل هدفًا استراتيجيًا مهمًا لصناعة الدواجن المصرية، لكنه لا يمكن أن يكون حلًا فوريًا للأزمة الحالية.

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