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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

59 جنيهًا في المزرعة.. شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للكيلو

الدواجن
الدواجن
البهى عمرو

تترقب أسواق الدواجن والبيض تحركات جديدة في الأسعار مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف، التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة تربية الدواجن. 

وفي الوقت الذي يسعى فيه المنتجون للحفاظ على استمرار الإنتاج، كشف رئيس شعبة الدواجن عن السعر العادل للدواجن والبيض، محذرًا من تداعيات استمرار البيع بأقل من التكلفة، ومشيرًا إلى احتمالات زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة.

59 جنيهًا سعر الدواجن داخل المزرعة

 

الدواجن
الدواجن 

وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة عبر قناة «المحور»، أن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة يدور حاليًا حول 59 جنيهًا، بينما يتراوح السعر الذي يفترض أن يصل إليه للمستهلك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا لتكاليف الإنتاج وهوامش التداول.

الدواجن والبيض

وأشار إلى أن الأسعار الحالية لا تغطي بصورة كافية التكلفة الفعلية للإنتاج، ما يجعل الوصول إلى سعر عادل ضرورة للحفاظ على استمرارية المنتجين.

الأعلاف تستحوذ على 70% من تكلفة الإنتاج

 

وأكد رئيس شعبة الدواجن أن الأعلاف تمثل نحو 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالي فإن أي تحرك في أسعارها ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلك.

الدواجن

وأضاف أن التكلفة الحقيقية لإنتاج كيلو الدواجن تقترب من 70 إلى 75 جنيهًا، محذرًا من أن استمرار البيع بأقل من تكلفة الإنتاج قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من دورة الإنتاج.

3 أشهر من مستلزمات الإنتاج

 

ولفت عبد العزيز السيد إلى أن مستلزمات الإنتاج متوافرة حاليًا بما يكفي لنحو 3 أشهر، وهو ما يدعم استقرار العملية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

الدواجن

وأكد أن استمرار هذا الاستقرار يرتبط بصورة أساسية بحركة أسعار الأعلاف وباقي مستلزمات التربية.

مطالب بتنظيم حركة الأسعار

 

وشدد رئيس شعبة الدواجن على حاجة السوق إلى آلية أكثر وضوحًا لتنظيم حركة الأسعار، من خلال وضع ضوابط ومعايير تساعد على قراءة اتجاهات السوق والتنبؤ بالتغيرات السعرية.

وأوضح أن وجود قواعد واضحة يمكن أن يحقق توازنًا بين المنتج والمستهلك، بحيث يحصل المنتج على سعر يضمن استمرار النشاط، وفي الوقت نفسه لا يتعرض المواطن لزيادات غير مبررة.

موسم المدارس يرفع الطلب على البيض

 

وتوقع عبد العزيز السيد زيادة الطلب على البيض خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اقتراب موسم المدارس، نتيجة ارتفاع احتياجات الأسر والطلاب.

وأشار إلى أن تأثير بداية العام الدراسي سيكون أكثر وضوحًا على سوق البيض مقارنة بالدواجن، موضحًا أن زيادة الطلب مع عدم وجود زيادة مماثلة في المعروض قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع.

110 جنيهات السعر العادل لكرتونة البيض

 

وكشف رئيس شعبة الدواجن أن السعر الذي يراه عادلًا لكرتونة البيض يتراوح بين 107 و110 جنيهات.

وأضاف أن وصول سعر الكرتونة للمستهلك إلى نحو 120 جنيهًا يمثل، وفق تقديره، الحد الذي لا ينبغي تجاوزه، بما يعادل نحو 4 جنيهات للبيضة الواحدة.

وأكد أن استقرار صناعة الدواجن يتطلب تحقيق توازن بين تكاليف الإنتاج وأسعار البيع، بما يضمن استمرار المنتجين في العمل والإنتاج، ويحمي المستهلك في الوقت نفسه من أي زيادات سعرية غير مبررة.

الدواجن أسواق الدواجن الأعلاف الدواجن والبيض صناعة الدواجن

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