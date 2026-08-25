شوبير يكشف موقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور من المشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات استعدادات الأهلي قبل مواجهة زد المقبلة بالجولة الثانية من الدوري المصري، وموقف ياسر إبراهيم وإمام عاشور.

وقال شوبير، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، إن ياسر إبراهيم يملك فرصًا كبيرة للمشاركة أساسيًا في المباراة القادمة أمام زد، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يكون ضمن التشكيل الأساسي للفريق.

وأضاف أن تدريبات الأهلي تستأنف اليوم بعد حصول اللاعبين على راحة أمس، على أن يبدأ الجهاز الفني في تقييم موقف إمام عاشور ومدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة في المباريات.

وختم شوبير أن إمام عاشور متحمس للغاية للعودة إلى الملاعب والمشاركة مع الأهلي، في انتظار تحديد مدى إمكانية ظهوره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.