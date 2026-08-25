204,3 ألف فدان إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2024 / 2025

أصدر الجهــاز المركزي للتعبئــة العامـــة والإحصــــاء اليوم الثلاثاء المـوافق 25/ 8 / 2026 النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام (2024/2025) ومن أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغ إجمالي مسـاحــة الأراضي المستصلحة 204,3 ألـف فـدان عـام 2024/2025.

بلغـت مساحة الأراضي المستصلحة لشركات القطاع الخاص 103,3 ألف فدان بنسبة 50,6٪ يليها مساحة الأراضي المستصلحة لمشروعات الخدمة الوطنية 74,2 الف فدان بنسبة 36,3٪ يليها مساحة مشروعات المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري 23,7 الف فدان بنسبة 11,6٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 3,0 ألف فدان بنسبة 1,5٪ ألف فدان من اجـــــمـــالــي مـــســاحــة الأراضــي المــسـتــصلحة عام (2024/2025).

- بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 480 الف فدان حتى عام (2024/2025) مقابل 438,4 ألف فدان حتى عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 9,5٪ عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 1100,0 ألف فدان حتى عام (2024/2025) حيث احتلت محافظة المنيا الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة 482,8 الف فدان بنسبة 43,9٪، تليها محافظة مطروح بمساحة بها 267,2 الف فدان بنسبة 24,3٪ ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 160,6 ألف فدان بنسبة 14,6٪، ثم محافظة اسيوط بمساحة 127,6 الف فدان بنسبة 11,6٪ ثم محافظة اسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 5,0٪ .

- بلغـت المسـاحـــة المقــام عليهــا مشـروعــــات الثـروة الحيـوانيــــة (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة وأغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 322 فدان عـام (2024/2025) مقـابــل 283 فدان عام (2023/2024) بنسبة زيادة قدرها 13,8٪.