5,1 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يونيو 2026

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الخميس الموافق 20 /8/ 2026 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2026.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 136,44 خلال شهر يونيو 2026 (أولـي) مقابل 129,81 خلال شهر مايو 2026 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 5,1 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المشروبات 650,69 خـــلال شــهـر يونيو 2026 مــقــــارنـــة بشـهــر مايو 2026 حيــث بلــغ 531,29 بنسبــه ارتفاع قدرها 22,47 ٪ وذلك وفقا لاحتياج السوق.

• بلــــــغ الــرقــم القياســـي للطباعة و استنساخ وسائط الأعلام المسجلة 160,98 خلال شهر يونيو 2026 مقارنة بشهر مايو 2026 حيث بلغ 138,58 بنسبة ارتفاع قدرها 16,17 % وذلك بسبب تعاقدات مع وزاره التربية والتعليم .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 139,23 خــــلال شهــر يونيو 2026 مقــارنة بشــهــر مايو 2026 حيــث بلــــغ 139,79 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 0,40 ٪ وذلك لانتهاء بعض المواسم الزراعية.

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المواد و المنتجات الكيماوية 110,15 خـــلال شهــــر يونيو 2026 مقــارنـة بشــهر مايو 2026 حــيــث بــلـــغ 143,96 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 23,48 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب .