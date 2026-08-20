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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

5,1 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يونيو 2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء   اليـــوم  الخميس   الموافق     20     /8/ 2026   البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو  2026.  

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات  التحويلية  والاستخراجية  (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 136,44 خلال شهر يونيو  2026 (أولـي) مقابل 129,81  خلال  شهر  مايو  2026 (نهائي)  بنسبة  ارتفاع  قدرها  5,1 ٪.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً

• بلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعة المشروبات  650,69  خـــلال شــهـر يونيو 2026  مــقــــارنـــة  بشـهــر مايو 2026 حيــث بلــغ 531,29 بنسبــه ارتفاع قدرها 22,47 ٪ وذلك وفقا لاحتياج السوق.

• بلــــــغ الــرقــم القياســـي للطباعة   و استنساخ وسائط الأعلام المسجلة 160,98 خلال شهر  يونيو 2026  مقارنة  بشهر  مايو  2026 حيث  بلغ  138,58 بنسبة  ارتفاع  قدرها 16,17 %  وذلك بسبب تعاقدات مع وزاره التربية والتعليم .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً

• بلـغ الــرقم القيـاسي لصناعة المنتجات الغذائية 139,23 خــــلال  شهــر يونيو 2026 مقــارنة بشــهــر مايو  2026 حيــث بلــــغ 139,79  بنسبـة  انخـفـاض قــدرهــا 0,40 ٪ وذلك لانتهاء بعض المواسم الزراعية.

• بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المواد  و المنتجات الكيماوية 110,15 خـــلال شهــــر يونيو  2026  مقــارنـة  بشــهر  مايو  2026 حــيــث بــلـــغ  143,96  بــنســبـة  انخفاض  قـدرهـا 23,48 ٪ وذلك وفقا للعرض والطلب .

الصناعات التحويلية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دليل النـشـاط الـصنـاعي

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