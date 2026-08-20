رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإدارة موارد صندوق المبتكرين والنوابغ

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف إدارة موارد "صندوق دعم المبتكرين والنوابغ" لتحقيق أهداف إنشاء الصندوق في دعم وتطوير الابتكار ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة، لضمان تحقيق العائد الأمثل على استثمار هذه الموارد، ومساندة خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة؛ رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يضع إطاراً للتعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يتسق مع خطط الدولة الرامية لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المالية المتاحة للجهات العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها من خلال آليات استثمارية احترافية، وبما يسهم في دعم وتمويل المشروعات والمبادرات ذات الأثر التنموي الاقتصادي.