عايزة مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة عبر صفحتها

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى، لقيامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة، ولها معلومات جنائية، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية.

وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





