بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على منزل عمهم بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشورين مدعومين بمقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام عمه وأنجاله بالتعدى عليه وأسرته بالسب والضرب وقيامه بالإستعانة ببعض الخارجين عن القانون والتهجم على مسكنه بالدقهلية ومحاولة إتلاف باب المنزل وإلقاء قطع حجرية عليهم وإحداث إصابة والده.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 24/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من والد القائم على النشر (تاجر آثاث – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (شقيقه، ونجليه- مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته بكدمات بإستخدام قطعة حجرية لخلافات بينهم حول الجيرة.





أمكن ضبط المشكو فى حقهم "الظاهرين بمقطعى الفيديو" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات .. ونفوا قيامهم بالإستعانة ببعض الخارجين عن القانون والتهجم على مسكن القائم على النشر وأسرته ومحاولة إتلاف باب مسكنه وإلقاء قطع حجرية عليه .. وبإستدعاء القائم على النشر، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص قرر إدعائه الكاذب للإهتمام بشكواه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.





