اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة

أفادت وكالة رويترز، باعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت رويترز، إنه تم اتهام أوجست هانينج بدفع مبالغ مالية للحصول على وثائق

سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.

وفي سياق آخر، حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من أن الديمقراطية في بلاده تواجه تحديات جديدة، مؤكدًا أن ألمانيا لم تعد بمنأى عن التهديدات التي تستهدف نظامها الديمقراطي وذاكرتها التاريخية.

وقال شتاينماير، خلال خطابه الأخير بمناسبة يوم الوحدة الألمانية قبل انتهاء ولايته الرئاسية في مارس المقبل، إن الديمقراطية التي كان يعتقد أنها أصبحت راسخة تواجه تحديات من جديد.