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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ألمانيا القادمة بعد الفوز على صربيا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
حمزة شعيب

واصل منتخب ألمانيا مشواره في منافسات دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره صربيا بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «أليانز أرينا».

ثنائية ألمانيا أمام صربيا

ونجح المنتخب الألماني في افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أحرز توم بيشوف الهدف الأول في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني، عزز فلوريان فيرتز تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليحافظ المنتخب الألماني على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ويعد هذا الفوز الأول لمنتخب ألمانيا تحت قيادة المدرب يورجن كلوب، بعدما استهل مشواره في البطولة بتعادل وهزيمة خلال الجولتين الأولى والثانية.

ترتيب المجموعة الثانية

ورفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بينما بقي منتخب صربيا في المركز الأخير دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة ألمانيا القادمة

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره اليوناني يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ألمانيا صربيا دوري الأمم الأوروبية

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