مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على محطة لتوزيع الكهرباء بالمدينة المنورة

أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مفتي الجمهورية أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية وبخاصة التي تقدم خدماتها للمسجد النبوي الشريف يتجاوز في آثاره حدود المكان المستهدف؛ لما تمثله المدينة المنورة من مكانة راسخة وعميقة في وجدان المسلمين، وما تحظى به من مكانة دينية عظيمة، بوصفها مدينة رسول الله.

استهداف المدينة المنورة

وشدد مفتي الجمهورية على أن استهداف المنشآت الحيوية وترويع الآمنين جريمة تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة، وتخالف مقاصده في حفظ النفس وصون الأمن، مؤكدًا أن أمن الحرمين الشريفين وسلامة المعتمرين والزائرين مسؤولية تستشعرها الأمة الإسلامية جمعاء، داعيًا الله تعالى أن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين، وأن يديم على مدينة رسول الله أمنها وسكينتها، وأن يحفظ أهلها وقاصديها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم على المملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار.