تفاصيل ملاحظة الرئيس السيسي على قانون «جامعة كيان».. مدبولي يوضح أسباب تعديل المادة 25

افتتح مجلس النواب، اليوم الخميس، دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، وسط مناقشة عدد من الملفات التشريعية، في مقدمتها اعتراض رئيس الجمهورية على إحدى مواد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

مدبولي يهنئ النواب ويشيد بدور المجلس

وفي مستهل الجلسة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة إلى أعضاء مجلس النواب بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها المجلس خلال دور الانعقاد السابق، في ظل ما شهدته البلاد من تحديات إقليمية ودولية متسارعة.

وأكد رئيس الوزراء أن مجلس النواب اضطلع بمسؤولياته الدستورية والوطنية، وقدم جهدًا تشريعيًا وصفه بالاستثنائي من خلال مناقشة وإقرار مجموعة واسعة من التشريعات، بما دعم جهود الدولة في مواصلة مسار الإصلاح والتنمية.

رئيس الوزراء: «جامعة كيان» تستهدف تطوير التعليم

وانتقل مدبولي إلى استعراض خلفيات مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، موضحًا أن إنشاء الجامعة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التعليم الجامعي وإعداد كوادر تجمع بين التأهيل العلمي والمهارات العملية.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع متطلبات التنمية واحتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة.

لماذا اعترض الرئيس على المادة 25؟

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد دراسة أحكام مشروع القانون، رأى ضرورة تعديل المادة (25) المتعلقة بالمكافآت المقررة لبعض طلاب الجامعة.

وبحسب ما عرضه مدبولي أمام المجلس، يستهدف التعديل إعلاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وضمان اتساق المراكز القانونية، بما يحول دون وجود تفاوت في المعاملة المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، أو بينهم وبين أقرانهم في الجامعات الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء أن الملاحظة الرئاسية تستهدف مزيدًا من إحكام البناء التشريعي للمشروع، مع الحفاظ على استقلالية الجامعة وخصوصية نظامها التعليمي.

مدبولي يشيد بالملاحظة الرئاسية

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الملاحظة التي أبداها بشأن المادة محل الاعتراض، مؤكدًا أن الهدف منها تعزيز اتساق المشروع مع المبادئ الدستورية.

كما أعرب عن تقديره لمجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار التعاون مع المجلس للوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق الصالح العام.

إحالة اعتراض الرئيس إلى اللجنة العامة

وقرر مجلس النواب إحالة كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى اللجنة العامة فور تشكيلها، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء، لدراسة الموضوع وإبداء الرأي بشأنه.

ورفع المجلس جلسته على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 4 أكتوبر.