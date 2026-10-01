التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

كشفت دراسة حديثة عن وجود ارتباط بين التعرض لمستويات مرتفعة من تلوث الهواء وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض شائعة بالعين، من بينها الجلوكوما، المعروفة باسم المياه الزرقاء، وإعتام عدسة العين، المعروف بالمياه البيضاء، ما يسلط الضوء على التأثيرات المحتملة لتلوث البيئة على صحة البصر، خاصة مع التقدم في العمر.

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

وبينما تتوافر أدلة قوية على الأضرار التي يسببها تلوث الهواء للقلب والرئتين، تشير نتائج البحث إلى أن التعرض للملوثات قد يرتبط أيضًا بمشكلات خطيرة في العين يمكن أن تؤثر في الرؤية.

حلل الباحثون 41 دراسة منفصلة اعتمدت على بيانات ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة ومناطق مختلفة من شرق آسيا، بهدف فحص العلاقة بين مستويات تلوث الهواء ومعدلات الإصابة بثلاثة أمراض بالعين، هي الجلوكوما، وإعتام عدسة العين، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

وشملت الدراسة عددًا من ملوثات الهواء، من بينها الجسيمات الدقيقة، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون، وأول أكسيد الكربون.

وأظهرت النتائج أن ارتفاع مستويات الجسيمات الدقيقة ارتبط بزيادة احتمالات الإصابة بالجلوكوما، وهي جسيمات صغيرة تنتج عن مصادر متعددة، مثل دخان الاحتراق وعوادم السيارات والانبعاثات الصناعية، ويمكنها التغلغل عميقًا داخل الجسم.

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

تلوث الهواء قد يرفع احتمالات الإصابة بالجلوكوما

الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العين التي يمكن أن تؤدي إلى تلف العصب البصري، المسؤول عن نقل الإشارات البصرية من العين إلى الدماغ. وقد يتسبب المرض في فقدان البصر إذا لم يُكتشف ويُعالج مبكرًا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الدراسة، فإن الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الأكثر تلوثًا سجلوا احتمالات أعلى للإصابة بالجلوكوما بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بمن يعيشون في المناطق الأقل تلوثًا.

وتشير هذه النتيجة إلى وجود ارتباط بين التعرض لتلوث الهواء وخطر الإصابة بالمرض، لكنها لا تعني أن التلوث وحده هو السبب المباشر للإصابة، إذ تظل هناك عوامل أخرى قد تؤثر في احتمالات حدوث الجلوكوما.

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

علاقة بين تلوث الهواء والمياه البيضاء

لم تقتصر النتائج على الجلوكوما، إذ رصد الباحثون أيضًا ارتباطًا بين العيش في المناطق الأكثر تلوثًا وارتفاع احتمالات الإصابة بالمياه البيضاء، وهي حالة تصبح فيها عدسة العين معتمة، ما يؤدي إلى تشوش الرؤية، وقد يصل الأمر إلى فقدان البصر في الحالات الشديدة.

ووجد الباحثون أن احتمالات الإصابة بالمياه البيضاء ارتفعت بالتزامن مع زيادة التعرض لتلوث الهواء.

وتُعد المياه البيضاء من المشكلات الشائعة مع التقدم في العمر، إذ تشير البيانات التي أوردتها الصحيفة إلى أن نحو ثلث الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا في المملكة المتحدة يعانون من هذه الحالة.

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

ماذا قال الباحثون عن تأثير البيئة على صحة العين؟

قال الدكتور أحمد النبهي مدير مركز الملك خالد التخصصي للعيون في المملكة العربية السعودية، الذي عرض نتائج البحث خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحي المياه البيضاء وتصحيح عيوب الإبصار، إن الأطباء يشاهدون يوميًا مرضى يفقدون جزءًا من قدرتهم على الإبصار بسبب أمراض مثل الجلوكوما والمياه البيضاء.

وأوضح أن وصف هذه الأمراض بأنها مرتبطة بالعمر قد يعطي انطباعًا بأن التقدم في السن هو العامل الوحيد وراء حدوثها، وهو ما لا يعكس بالضرورة الصورة كاملة.

وأضاف أن اكتشاف دور محتمل للعوامل البيئية في تسريع تطور هذه الأمراض قد يغير طريقة التفكير في الوقاية منها، ويفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات للحد من عوامل الخطر.

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

كيف تحافظ على صحة عينيك؟

في ضوء هذه النتائج، تظل متابعة صحة العين والاهتمام بالفحوصات الدورية أمرين مهمين، خاصة مع التقدم في العمر أو وجود عوامل خطر للإصابة بأمراض العيون.

ومن المهم الانتباه إلى أي تغيرات في الرؤية، وعدم تأجيل مراجعة طبيب العيون عند ظهور أعراض جديدة أو مستمرة. كما يمكن تقليل التعرض للهواء الملوث قدر الإمكان، من خلال تجنب الأماكن شديدة التلوث عند ارتفاع مستوياته واتباع الإرشادات المحلية المتعلقة بجودة الهواء.