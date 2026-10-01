موسكو: مناورات الناتو قرب كالينينجراد تهديد مباشر باستخدام القوة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجوية بالقرب من حدود كالينينجراد الروسية تشكّل تهديدًا مباشرًا باستخدام القوة وليست مجرد أنشطة دفاعية، منتقدًا التصريحات الغربية التصعيدية التي تزامنت مع هذه التدريبات.

وقال بوليانسكي - خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في فيينا، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "الساخر اليائس والأعمى هو فقط من يمكنه الادعاء، بعد مثل هذه التصريحات، بأن تحركات الناتو تحمل طابعًا دفاعيًا، إن ما يحدث ليس سوى تهديد مباشر، بل وغير مخفي، باستخدام القوة"، موضحا أن "الحلف يجري مناورات جوية مكثفة بهدف معلن وهو إحكام السيطرة على الجيب الروسي".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع البولندية وصفت هذه المناورات علنًا بأنها "استعراض لقدرات الاستجابة السريعة"، في حين ذهب وزير الخارجية الليتواني، كستوتيس بودريس، إلى أبعد من ذلك بالحديث عن امتلاك الناتو لوسائل قادرة على "مسح المنشآت العسكرية الروسية في كالينينجراد من وجه الأرض".

في السياق.. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أية محاولات من جانب الغرب للضغط على مقاطعة كالينينجراد تعد أمرًا غير مقبول، مشددًا على أن موسكو تعتبر المنطقة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الروسية.

وقال بيسكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إنه "في الوقت الراهن، ونظرًا لحالة العسكرة المحمومة التي تشهدها أوروبا، يتعين علينا بطبيعة الحال توضيح موقفنا مسبقًا والتأكيد على أن هذه المنطقة تشكل جزءًا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية بالنسبة لنا، وأن أية محاولات لممارسة ضغوط عليها تعد أمرًا غير مقبول".

وكان مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، أكد - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر جميع التعليمات اللازمة لضمان أمن مقاطعة كالينينجراد.

وقال باتروشيف - خلال اجتماع عمل مع حاكم مقاطعة كالينينجراد أليكسي بيسبروزفانيخ - إننا "ناقشنا مسألة ضمان أمن مقاطعة كالينينجراد... وقد أصدر الرئيس جميع الأوامر اللازمة للجهات المعنية، وهي تعمل بجد على هذا الأمر".

وأعلن الرئيس الروسي، في 26 يوليو الماضي، عن تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كالينينجراد الروسية، والتكفل بحمايتها من أية مخاطر محتملة.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع قادة الأساطيل الروسية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم القوات البحرية" - إنه "بالطبع، يجب أن يكون أسطول البلطيق في طليعة الجهود، أعلم أنكم كُلِّفتم بمهام محددة (تأمين مقاطعة كالينينجراد) آمل أن يتم تنفيذها على أكمل وجه".