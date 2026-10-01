قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الارتفاع.. سعر الجنيه الذهب مستقر دون الـ 50 ألف جنيه
ثروت الخرباوي يكشف علاقة الإخواني الهارب عبد الرحمن منصور بمنصة «متصدقش» | خاص
اعتقال 15 إسرائيليا في حيفا تظاهروا لوقف الحرب على غزة
ترامب: ارتفاع الأسعار "غلطة" الديمقراطيين ونعمل على إصلاح الوضع
وزير الأوقاف عن احتفال السفارة العراقية بيوم السيادة: يوم خالد في وجدان كل عربي.. صور
مصر تدين استهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة
شريف عامر: أسعار الهواتف في مصر ترتفع بنسب تصل إلى 78% مقابل 6 و7% عالميًا
موعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2026 ورابط الاستعلام
مصر ترد| اعتبار مستشار السفارة الإثيوبية بالقاهرة «شخص غير مرغوب فيه» وإمهاله 48 ساعة لمغادرة البلاد
صابرين تغني لابنها في حفل زفافه.. شاهد
تعريفة جديدة ومحطة تحصيل واحدة.. تفاصيل رسوم المرور والاشتراكات الرسمية لطريق وادي النطرون - العلمين
«إخواني» بشهادة العريان.. عبد الرحمن منصور يعود للواجهة من بوابة «متصدقش».. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: مناورات الناتو قرب كالينينجراد تهديد مباشر باستخدام القوة

مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون
مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون
أ ش أ

أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دميتري بوليانسكي، اليوم الخميس، أن مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الجوية بالقرب من حدود كالينينجراد الروسية تشكّل تهديدًا مباشرًا باستخدام القوة وليست مجرد أنشطة دفاعية، منتقدًا التصريحات الغربية التصعيدية التي تزامنت مع هذه التدريبات.

وقال بوليانسكي - خلال كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الدائم للمنظمة في فيينا، أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن "الساخر اليائس والأعمى هو فقط من يمكنه الادعاء، بعد مثل هذه التصريحات، بأن تحركات الناتو تحمل طابعًا دفاعيًا، إن ما يحدث ليس سوى تهديد مباشر، بل وغير مخفي، باستخدام القوة"، موضحا أن "الحلف يجري مناورات جوية مكثفة بهدف معلن وهو إحكام السيطرة على الجيب الروسي".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع البولندية وصفت هذه المناورات علنًا بأنها "استعراض لقدرات الاستجابة السريعة"، في حين ذهب وزير الخارجية الليتواني، كستوتيس بودريس، إلى أبعد من ذلك بالحديث عن امتلاك الناتو لوسائل قادرة على "مسح المنشآت العسكرية الروسية في كالينينجراد من وجه الأرض".

في السياق.. أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أية محاولات من جانب الغرب للضغط على مقاطعة كالينينجراد تعد أمرًا غير مقبول، مشددًا على أن موسكو تعتبر المنطقة جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الروسية.

وقال بيسكوف- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- إنه "في الوقت الراهن، ونظرًا لحالة العسكرة المحمومة التي تشهدها أوروبا، يتعين علينا بطبيعة الحال توضيح موقفنا مسبقًا والتأكيد على أن هذه المنطقة تشكل جزءًا لا يتجزأ من روسيا الاتحادية بالنسبة لنا، وأن أية محاولات لممارسة ضغوط عليها تعد أمرًا غير مقبول".

وكان مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف، أكد - في وقت سابق اليوم - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر جميع التعليمات اللازمة لضمان أمن مقاطعة كالينينجراد.

وقال باتروشيف - خلال اجتماع عمل مع حاكم مقاطعة كالينينجراد أليكسي بيسبروزفانيخ - إننا "ناقشنا مسألة ضمان أمن مقاطعة كالينينجراد... وقد أصدر الرئيس جميع الأوامر اللازمة للجهات المعنية، وهي تعمل بجد على هذا الأمر".

وأعلن الرئيس الروسي، في 26 يوليو الماضي، عن تكليف أسطول بحر البلطيق بتأمين مقاطعة كالينينجراد الروسية، والتكفل بحمايتها من أية مخاطر محتملة.

وقال بوتين - خلال اجتماع مع قادة الأساطيل الروسية بمناسبة الاحتفال بـ"يوم القوات البحرية" - إنه "بالطبع، يجب أن يكون أسطول البلطيق في طليعة الجهود، أعلم أنكم كُلِّفتم بمهام محددة (تأمين مقاطعة كالينينجراد) آمل أن يتم تنفيذها على أكمل وجه".

مندوب روسيا منظمة الأمن أوروبا مناورات الناتو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي

تطور خطير.. قوات الحوثي تقصف محطة كهرباء المسجد النبوي في المدينة المنورة

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

جانب من الاجتماع اليوم

سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم

الشفيقتين

حادث مأساوي في بلقاس.. مصرع طفلتين شقيقتين إثر سقوطهما من الطابق التاسع

طوله 15 مترًا.. السيطرة على حريق مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

طوله 15 مترا.. حريق يلتهم مجسم ميدان الساعة بمدخل بورسعيد

الرئيس

ليست تراخيص السيارات فقط.. 5 قرارات من الرئيس السيسي في صالح المواطن

دار الأوبرا

استقالة رئيس دار الأوبرا المصرية و أزمة مهرجان الموسيقى العربية | القصة الكاملة وأسباب الرحيل

ترشيحاتنا

"قومي المرأة"

قومي المرأة يثمن مبادرة الداخلية لإتاحة خدمات شرطية مجانا لذوي الإعاقة البصرية

الأدوية

أفضل طرق علاج الأرق واستعادة النوم الهادئ

الغازات

اكتشف كيفية علاج الغازات وانتفاخ البطن

بالصور

وسط أجواء مبهجة.. صابرين تحتفل بزفاف نجلها بحضور يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي

صابرين
صابرين
صابرين

لوك جريء.. هاندا أرتشيل تتألق بإطلالة ساحرة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

اللهم صيبًا نافعًا.. أمطار الخير تهطل على المدينة المنورة والمسجد النبوي

هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف
هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف

التعرض لتلوث الهواء يهدد صحة العين.. دراسة تكشف علاقته بأمراض خطيرة

تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين
تلوث الهواء يسبب ارتفاع خطر الإصابة بالجلوكوما والمياه البيضاء للعين

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني: صورت أغنية «بيت الشعر» فى القلعة بالاردن وردود الفعل فاقت التوقعات .. خاص

مصطفى شوقي

مصطفى شوقي يطرح كليب بعنوان «العب يا سمك»

صورة من حضور وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على تطوير منظومة إدارة الحرب الكيميائية لتنفيذ كافة المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الحرب الكيميائية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد