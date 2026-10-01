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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الطقس غدا الجمعة.. مفاجأة بشأن أمطار القاهرة ودرجات الحرارة

الطقس غدا
الطقس غدا
عبد العزيز جمال

يشهد الطقس غدًا الجمعة 2 أكتوبر 2026 أجواء خريفية متفاوتة الحرارة على مختلف المناطق، مع توقعات بفرص سقوط أمطار قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، إلى جانب نشاط للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا خريفيًا معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 


وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار تأثير حركة الرياح على الإحساس بدرجات الحرارة في بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا الجمعة 2 أكتوبر

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة بين مناطق الجمهورية، مع تسجيل القاهرة الكبرى 31 درجة للعظمى، وجاءت توقعات الطقس غدا ودرجات الحرارة على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

وتعكس درجات الحرارة استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة الحالية، مع فارق واضح بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، خاصة على المناطق الشمالية.

شبورة مائية صباحًا على الطرق

وتتضمن توقعات الطقس غدا ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وتستدعي الشبورة المائية توخي الحذر أثناء القيادة خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية.

فرص أمطار متفاوتة الشدة

وتشهد البلاد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، وذلك على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد.

وقد تغزر الأمطار أحيانًا، ولكن بنسبة ضعيفة تبلغ نحو 20%، على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وتأتي فرص الأمطار ضمن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال يوم الجمعة، مع تفاوت شدتها ومناطق سقوطها من منطقة إلى أخرى.

أمطار قد تمتد إلى القاهرة الكبرى

كما توجد فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30%، على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة.

وقد تمتد فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة إلى مناطق متفرقة من:

  • القاهرة الكبرى.
  • شمال الصعيد.
  • وسط وجنوب سيناء.
  • خليج السويس.
  • مدن الغردقة.

وتظل فرص الأمطار على هذه المناطق ضعيفة جدًا، مع إمكانية ظهورها على فترات متقطعة وفقًا لتوزيع السحب وحركة الحالة الجوية.

نشاط رياح يصل إلى 40 كم في الساعة

وتتوقع هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وفي المقابل، قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، خاصة المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وتشمل المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات الرياح المثيرة للرمال والأتربة:

  • بعض مناطق الصحراء الغربية.
  • شمال ووسط الصعيد.
  • المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية.
  • جنوب الوجه البحري.
  • القاهرة الكبرى.
  • مدن القناة.
  • خليج السويس.
  • وسط سيناء.

حالة الطقس في القاهرة غدا

وتسجل القاهرة الكبرى غدًا الجمعة درجة حرارة عظمى تصل إلى 31 درجة، بينما تصل الصغرى إلى 21 درجة.

ومن المتوقع أن تكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار، مع اعتدال نسبي خلال الصباح الباكر وفترات الليل، بالتزامن مع نشاط الرياح الذي يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال ساعات الليل.

كما تظل القاهرة الكبرى ضمن المناطق التي قد تمتد إليها فرص الأمطار الخفيفة على فترات متقطعة، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.
 

أجواء خريفية متفاوتة بين المناطق

وتوضح توقعات الطقس غدا استمرار التباين في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تسجل السواحل الشمالية الغربية أقل درجة حرارة عظمى عند 27 درجة، بينما تصل العظمى إلى 38 درجة في جنوب الصعيد.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية خلال ساعات الصباح، قبل ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا خلال النهار، بينما تعود الأجواء إلى الاعتدال خلال الليل على أغلب الأنحاء.

وينصح قائدو السيارات، خاصة خلال فترة الشبورة الصباحية، بتوخي الحذر على الطرق المتأثرة بانخفاض الرؤية، مع الانتباه أيضًا إلى احتمالات نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة والصحراوية.

وبذلك تتنوع الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الجمعة بين الشبورة المائية وفرص الأمطار ونشاط الرياح، مع درجات حرارة تتراوح بين 27 و38 درجة للعظمى بحسب المنطقة.

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