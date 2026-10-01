أسعار السلع الزراعية العالمية تسجل أكبر قفزة فصلية وسط اضطرابات البحر الأسود والطقس القاسي

سجلت أسعار السلع الزراعية العالمية أكبر ارتفاع فصلي لها منذ العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا في أوائل عام 2022، في ظل تصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود والظروف الجوية القاسية، ما قد يزيد الضغوط على أهداف البنوك المركزية المتعلقة بالتضخم.

وارتفع مؤشر بلومبرج الفوري للزراعة، الذي يتتبع أسعار 10 محاصيل رئيسية بدءًا من فول الصويا وحتى القهوة، بنسبة 13% خلال الأشهر الـ3 المنتهية في سبتمبر، وهي أكبر زيادة له منذ مارس 2022.

وأدى تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة إلى عرقلة تدفقات المحاصيل من منطقة البحر الأسود، التي تعد موردًا رئيسيًا للحبوب والبذور الزيتية عالميًا، ما أدى إلى تشديد الإمدادات ودفع المشترين المعتمدين على الواردات في آسيا وأفريقيا إلى البحث عن بدائل.

وأضافت الظروف الجوية القاسية مزيدًا من المخاوف، بعدما عطلت إنتاج القمح والذرة في مناطق زراعية رئيسية تمتد من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

كما تلقت أسعار الحبوب العالمية دعمًا من استمرار مشتريات الصين من فول الصويا الأمريكي، إلى جانب التفاؤل بشأن التجارة الثنائية قبيل القمة الرئيسية بين زعيمي البلدين في أواخر الشهر الماضي.

وعقب الاجتماع، أعلن الجانبان أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على محاصيل أمريكية، من بينها القمح والذرة، ضمن اتفاق أوسع، مع الإبقاء على رسوم إضافية على فول الصويا الأمريكي.

ويُبقي الجمع بين اضطرابات الإمدادات وتغير مسارات التجارة المشترين العالميين في حالة ترقب، مع تركيز الاهتمام على أي مؤشرات بشأن احتمالات محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب المزيد من المشتريات الصينية. غير أن استمرار ارتفاع الطلب الصيني سيكون ضروريًا حتى يتحول هذا التفاؤل إلى دعم أقوى لأسواق الحبوب.

وعلى صعيد الطقس، تواصل ظاهرة إل نينيو المتزايدة، والتي تتجه لأن تكون واحدة من أقوى الظواهر المسجلة على الإطلاق، تهديد الإنتاج الزراعي في مناطق مختلفة، ما يقلص توقعات محاصيل من بينها زيت النخيل والكاكاو. وأنهت الهند للتو أضعف موسم للرياح الموسمية خلال عقد، ما يهدد المحاصيل ويزيد مخاطر ارتفاع أسعار الغذاء.

وفي المقابل، ساعدت التوقعات بوفرة الإمدادات الأمريكية، بعد أن أصدرت وزارة الزراعة الأمريكية أحدث تقاريرها يوم الأربعاء، في تهدئة بعض التوقعات الصعودية للأسعار. وهوت أسعار الحبوب في شيكاغو يوم الأربعاء قبل أن تقلص بعض خسائرها.

وخلال الربع الماضي، ارتفع سعر كل من الذرة والقمح في شيكاغو بنسبة 15%، بينما صعد فول الصويا بنسبة 13%.

وصباح اليوم في سنغافورة، تراجع مؤشر بلومبرج الفوري للزراعة بنسبة 1.4%، بينما انخفضت الذرة بنسبة 0.4% إلى 4.99 دولار للبوشل، والقمح بنسبة 0.4% إلى 6.7275 دولار، وفول الصويا بنسبة 0.6% إلى 12.8575 دولار للبوشل.