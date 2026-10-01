إصابة 12 شخصا في تصادم بطريق أبو سمبل أسوان بينهم 9 صينيين

تعرض 12 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم سيارة كوستر بأتوبيس سياحي بطريق أسوان / أبو سمبل البرى، على بعد نحو 7 كم من قرى كركر، حيث تم على الفور نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة .

حادث

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطارا يفيظ بوقوع حادث تصادم سيارة كوستر بأتوبيس سياحى بطريق أسوان / أبو سمبل البرى.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصاً، من بينهم 3 مصريين و9 من الجنسية الصينية ، حيث تم على الفور بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ، وإجراء الفحوصات وتقديم أوجه الرعاية المطلوبة لهم .