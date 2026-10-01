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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحضور والتقييمات| توضيح عاجل بشأن شروط دخول امتحان البكالوريا المصرية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على فيس بوك ، توضيحا عاجلاً بشأن شروط دخول امتحان البكالوريا المصرية

حيث قالت الصفحات الرسمية للمدارس الثانوية على فيس بوك : حرصًا على توضيح القواعد المنظمة لنظام البكالوريا المصرية، ومنع الخلط بين شرط الحضور والانتظام في الدراسة وشرط إنجاز الأداءات والتقييمات، نوضح الآتي:
 

أولًا: شرط الحضور والغياب :
 

يخضع طلاب المرحلة الثانوية، ومن بينهم طلاب نظام البكالوريا المصرية، للقواعد القانونية المنظمة للحضور والغياب ، وقد نص قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، في المادة (25) على أنه: «ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة.»»

كما نصت المادة ذاتها على جواز فصل الطالب إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة مدة تزيد على 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة، مع تنظيم إعادة القيد وفقًا للقواعد المقررة.

وعليه، فإن نسبة الحضور 85% شرط مستقل لدخول الامتحان، ولا تُعد نسبة الـ60% الخاصة بالتقييمات بديلًا عنها.


 

 ثانيًا: شرط إنجاز الأداءات والتقييمات في نظام البكالوريا المصرية:



وفقًا للقرار الوزاري المنظم لنظام الدراسة والتقييم والامتحانات لطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية، يشترط لدخول الطالب امتحان الفرصة الأولى بالصفين الثاني والثالث على نظام البكالوريا، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، إنجاز 60% من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة دراسية.

وتشمل منظومة التقييم:
▪️ المشروع: 15 درجة
▪️ التقييم الأسبوعي: 20 درجة
▪️ الأداء المنزلي والحصة: 15 درجة
▪️ السلوك والمواظبة: 10 درجات
▪️ التقييم الشهري الأول: 20 درجة
▪️ التقييم الشهري الثاني: 20 درجة
بإجمالي 100 درجة للمادة.

 

 ثالثاً : لا يوجد تعارض بين الشرطين
 


-  85% ➜ شرط قانوني يتعلق بالحضور والانتظام في الدراسة.

- 60% ➜ شرط خاص بنظام البكالوريا يتعلق بإنجاز الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية لكل مادة.

وبالتالي، فإن استيفاء الطالب لنسبة 60% من الأداءات والتقييمات لا يُغني عن استيفاء شرط الحضور المقرر قانونًا، إذ إن لكل شرط أساسه وضابطه المستقل.

وشددت المدارس الثانوية ، على أن دخول طالب البكالوريا المصرية للامتحان لا يتوقف على شرط واحد فقط، وإنما يجب مراعاة القواعد المنظمة للحضور والغياب، إلى جانب استيفاء شرط إنجاز الأداءات والتقييمات المقرر بنظام البكالوريا المصرية، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

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