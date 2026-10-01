«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق

نشرت الجريدة الرسمية، قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.



نص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1٫5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى



قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1٫5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1٫5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1447 هــ ( الموافق 22 أبريل سنة 2026 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 المحرم سنة 1448 هــ (الموافق 30 يونيـــــة سنة 2026 م) .

اتفاق التعاون رقم AA-012385 بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و الهيئة القومية للأنفاق و بنك الاستثمار الأوروبى بشأن الخدمات الاستشارية لدعم إعداد مشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة القاهرة فى 13 يناير 2026 قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 27 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على نشر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 22 أبريل 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون لتمويل «الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق» بمنحة قيمتها 1٫5 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى.