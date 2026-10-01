رسالة شديدة اللهجة من شوبير لمجلس إدارة الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب إلغاء اجتماع مجلس إدارة النادي الذي كان مقررا أمس.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: “اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك تم تأجيله بعد اعتذار أكثر من عضو بسبب ارتباطه بأمور خاصة به والمجلس كان عنده موضوعين مهمين جدا ملف شركة الكرة وملف المدير الرياضي الجديد للنادي”.



وتابع: “هو أنت ليه مصمم توقف الجماهير على رجلهم؟!، في أيه يا جماعة انتوا اللي اعلنتوا إن فيه مجلس إدارة وبعدين يقول لك الأعضاء اعتذروا لأ أنت بتبلّغ إن فيه اجتماع مجلس إدارة وكله يحضر”.