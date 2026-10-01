مفتي الجمهورية يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في مؤتمر حول الدين والمشترك الإنساني

يتوجه الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الخميس، إلى إيطاليا؛ للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي لدراسات الأديان، الذي يُعقد تحت عنوان «الدين والمشترك الإنساني ..مقاربات معاصرة في اللاهوت والدراسات الدينية»، والذي تنظمه جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، بالتعاون مع جامعة بادوفا وجامعة شرق بيدمونت، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الدراسات الدينية من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة فضيلة مفتي الجمهورية في هذا المؤتمر في سياق الاهتمام بتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، وإبراز المشتركات الإنسانية التي تجمع بين أتباع الديانات، وفتح آفاق جديدة للتفاهم المتبادل، بما يُسهم في ترسيخ قيم التعايش والسلام، ومواجهة التحديات الفكرية والثقافية المعاصرة.

وتعكس هذه المشاركة حرص دار الإفتاء المصرية على تعزيز حضورها في المحافل العلمية والدولية، والإسهام في النقاشات الفكرية المعاصرة حول دور الدين في بناء المجتمعات وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة، انطلاقًا من المنهج الأزهري الوسطي الذي يجعل من الحوار والتعارف والتعاون سبيلًا لتعزيز السلم المجتمعي والتواصل الحضاري بين الشعوب.