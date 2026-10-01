الداخلية تكشف سبب تغيب فتاة وتركها المنزل في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائمة على النشر بشأن تغيب إحدى الفتيات بالمنيا.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد والد المتغيبة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا) وبسؤاله أقر بتغيب نجلته ("سن 20") عن المنزل بتاريخ 22/ سبتمبر المنقضى لرغبتها فى إستكمال دراستها ورفضه ذلك .. وعودتها للمنزل عقب ذلك من تلقاء نفسها، وبسؤالها قررت بتركها المنزل بمحض إرادتها لذات الخلافات، وأنها كانت متواجدة لدى أحد أقاربها ونفى تعرضها لمكروه.

تم إتخاذ الإجر اءات القانونية.





