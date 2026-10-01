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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات الأراضي.. ضبط المتهمين بالتعدي على طالب في الغربية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل قطعة أرض زراعية بالغربية.

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 10سبتمبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية من (طالب "مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم") ، بتضرره من (5 أشقاء) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة طنطا ، لقيامهم بالتعدى عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته ، لخلافات جيرة زراعية بينهم حول قطعة أرض ملك والده.. وبسؤال والده أيد ذلك.

 أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم الصلح والتراضى فيما بينهم عقب تدخل الأهالى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى قطعة أرض زراعية

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