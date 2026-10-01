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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفادياكوس اليوناني يكشف تفاصيل اتفاقه مع محمد النني

محمد النني
محمد النني
رباب الهواري

كشف نيكولوبولوس ميخاليس، المدير الرياضي لنادي ليفادياكوس اليوناني، عن توصل إدارة ناديه إلى اتفاق مع الدولي المصري محمد النني، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق، مؤكدًا أن اللاعب يمثل إضافة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح ميخاليس، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إدارة ليفادياكوس تتابع الكرة المصرية بصورة مستمرة، سواء على مستوى منتخب مصر أو اللاعبين المصريين المحترفين، مشيرًا إلى أن النني كان أحد الأسماء التي حظيت باهتمام مسؤولي النادي خلال الفترة الماضية.

وقال المدير الرياضي لليفادياكوس: “منذ 10 أيام توصلنا إلى اتفاق مع محمد النني، وهي فرصة عظيمة بالنسبة لنا أن نضمه، لأنه لاعب كبير”.

وأشار ميخاليس إلى أن إدارة النادي اليوناني ترى في النني لاعبًا يمتلك خبرات كبيرة وقدرات فنية مميزة، وهو ما دفعها للتحرك من أجل الحصول على خدماته، في ظل رغبة الفريق في تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ميخاليس أن اهتمام النادي باللاعبين المصريين لا يقتصر على محمد النني فقط، مؤكدًا أن مسؤولي ليفادياكوس يحرصون على متابعة منتخب مصر والعناصر التي تشارك معه باستمرار.

وقال: “نحن نتابع المنتخب المصري وكل اللاعبين المصريين، وهم محل اهتمام بالنسبة لنا نظرًا لجودتهم وقدراتهم الفنية”.

واختتم المدير الرياضي لليفادياكوس تصريحاته بالتأكيد على أهمية محمد النني بالنسبة لمشروع النادي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون له دور بارز مع الفريق حال إتمام انضمامه بصورة رسمية.

وأكد ميخاليس: “محمد النني لاعب مهم بالنسبة لنا، وسيكون له دور كبير معنا خلال الفترة القادمة”، في إشارة إلى ثقة النادي اليوناني في قدرات وخبرات لاعب الوسط المصري، ورغبته في الاستفادة من خبراته داخل الفريق.

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