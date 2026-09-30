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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أكتوبر يحمل مفاجآت لأصحاب هذه السيارات بعد قرار تخفيض رسوم التراخيص الجديدة

لجنة مرور
لجنة مرور
ريم المريسي

تبدأ وزارة الداخلية اعتبارًا من غدٍ الخميس 1 أكتوبر 2026، التشغيل التجريبي لحزمة جديدة من الإجراءات الخاصة باستخراج وتجديد تراخيص السيارات والمركبات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الوقت والجهد المطلوب لإنهاء إجراءات الترخيص.

وتتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق نظام «الشباك الواحد»، والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب خفض تكاليف الترخيص وإلغاء تقديم بعض مستلزمات السلامة عند إصدار أو تجديد الرخص.

من 7 شبابيك إلى شباك واحد

اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، كشف في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن المنظومة الجديدة تستهدف إنهاء معاناة المواطن مع تعدد الشبابيك داخل وحدات المرور.

وأوضح أن المواطن كان يضطر في بعض الحالات للتعامل مع نحو 6 أو 7 شبابيك، ما بين تقديم المستندات وسداد الرسوم والضرائب وإجراءات الفحص والمراجعة، قبل الوصول إلى مرحلة استلام الترخيص.

وقال الشاهد إن النظام الجديد يقوم على أن يتعامل المواطن مع شباك واحد ولمرة واحدة، بينما يتم تداول المستندات والملفات بين الإدارات المختلفة داخليًا بواسطة أجهزة المرور، دون الحاجة إلى انتقال المواطن بينها.

وأكد أن الهدف من ذلك هو اختصار الإجراءات وتقليل الوقت الذي يقضيه المواطن داخل وحدة المرور، إلى جانب الحد من المشكلات الناتجة عن انتقال المواطن بين أكثر من شباك.

كم يبلغ التخفيض؟

وبشأن قيمة التخفيض، أوضح الشاهد أن قيمة الخفض تختلف حسب نوع المركبة، نظرًا لتعدد أنواع المركبات بين الملاكي والأجرة والنقل والمقطورات والدراجات النارية وغيرها.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للتخفيض يبلغ نحو 500 جنيه، وقد يصل الحد الأقصى إلى حوالي 1000 جنيه، مؤكدًا أن هذه القيمة لا تشمل الضرائب.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع الأرقام التي جرى تداولها اليوم بشأن خفض تكاليف تراخيص السيارات والدراجات ورخص القيادة، مع اختلاف قيمة التخفيض وفقًا لنوع المركبة والرخصة والخدمة المطلوبة.

واضاف الشاهد، ان المواطن لن يدفع رقمًا موحدًا لجميع أنواع المركبات، وإنما ستتحدد القيمة وفقًا لنوع المركبة والإجراءات الخاصة بها.

المواطن هيعرف السعر منين؟

كشف الشاهد أن وزارة الداخلية انتهت من إعداد الأسعار الجديدة، وأنه سيتم إعلانها للمواطنين داخل وحدات المرور.

وقال إن كل وحدة ترخيص ستتضمن لوحة إرشادية توضح للمواطن تفاصيل الإجراءات والقيمة المطلوبة، بما يتيح له معرفة الرسوم المستحقة قبل السداد.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تطبيق التحصيل الإلكتروني، بما يسمح بوجود قيمة محددة للخدمة بدلًا من تعدد مراحل السداد.

هل انتهى الذهاب إلى المرور؟

التغيير لا يتوقف عند الشباك الواحد، إذ أشار الشاهد إلى إمكانية إنجاز بعض إجراءات الترخيص إلكترونيًا من خلال المواقع والتطبيقات التابعة لوزارة الداخلية وإدارة المرور، بما يسمح للمواطن باستكمال الإجراءات دون التوجه إلى وحدة المرور في الحالات التي لا تتطلب حضورًا شخصيًا.

وأوضح أن بعض الإجراءات، وعلى رأسها الفحص الفني، تحتاج إلى الحضور، إلا أن هناك توجهًا لتجهيز أكثر من منطقة للفحص بهدف تقليل الزحام.

كما أشار إلى دراسة إتاحة الفحص في أكثر من منطقة أو جهة، بما يساعد على توزيع أعداد المواطنين وعدم تكدسهم داخل وحدات المرور.

ماذا عن طفاية الحريق والمثلث؟

ومن الإجراءات الجديدة إلغاء اشتراط تقديم طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس عند إصدار أو تجديد الترخيص.

حيث اوضح الشاهد ان يجب التفرقة بين إلغاء تقديم هذه المستلزمات ضمن أوراق الترخيص وبين إلغاء متطلبات السلامة أثناء القيادة، إذ إن التغيير يتعلق بإجراءات الترخيص وليس بالضرورة بإلغاء الالتزام بمستلزمات السلامة على الطريق.

الاختبار يبدأ غدًا

وتبدأ وزارة الداخلية التشغيل للمنظومة الجديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر، ليبدأ معها اختبار مدى قدرة «الشباك الواحد» على إنهاء الإجراءات فعليًا من نقطة واحدة، ومدى انعكاس خفض الرسوم على التكلفة النهائية التي يتحملها المواطن.

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