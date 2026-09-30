قولوا للجمهور الحقيقة.. هاني حتحوت: فتوح قد يصنع الفارق.. فلماذا يفكر الزمالك في رحيله؟

تحدث الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس أزمة أحمد فتوح، لاعب الزمالك، والعرض المقدم من نادي أهلي بنغازي الليبي، مشيرًا إلى أن تصريحات مسؤولي النادي ووكيل اللاعب خلال الأيام الماضية فتحت العديد من التساؤلات حول موقف القلعة البيضاء من رحيل اللاعب.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحاته الإذاعية ببرنامج «الكلام المظبوط»: «إيه قصة أحمد فتوح؟ كنت قلت الخبر من يومين، ثم تم متابعة الخبر، فخرج موقف الزمالك بأن كان الأول العرض 500 ثم 700، لكننا رفضنا».

وأضاف: «ثم خرج وكيل فتوح واتكلم على مدار اليومين اللي فاتوا في إنه اتقالنا لو وصل لمليون، لـ700 ألف دولار، هنوافق، والقصة من أهلي بنغازي الليبي».

وأشار حتحوت إلى تصريحات أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، والتي قال فيها: «الأستاذ سمير، وكيل أحمد فتوح، ذكر إن نادي الزمالك طلب 700 ألف دولار نظير انتقال فتوح. لو عند حضرتك الشجاعة، قول مين من نادي الزمالك اللي طلب هذا المبلغ مقابل انتقال فتوح».

وأوضح حتحوت أن البعض اعتبر تصريحات أحمد سليمان بمثابة نفي لما تردد بشأن الموافقة على رحيل فتوح، لكنه يرى أن الأمر يتجاوز مجرد النفي، قائلًا: «أنا أعتقد إنه مش مجرد نفي، أعتقد إنه توريط، يا ريت تقولنا مين اللي قال، عشان يقول، هي سخنة أوي أصلًا في مجلس الإدارة جوه نادي الزمالك، القصة. مش قصة فتوح، العلاقات».

وتابع: «البيان ده مش مجرد بينفي؛ لأنه واضح إن فتوح اتقاله كده، بدليل إنه أنا ما أعلمه إن فيه موافقة عند أغلبية مجلس الإدارة برحيل فتوح».

وطرح حتحوت تساؤلات بشأن جدوى رحيل أحمد فتوح عن الزمالك في منتصف الموسم، خاصة في ظل انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم، قائلًا: «هو عادي إن فتوح يمشي؟ تقولي ما هو عقده بيخلص بنهاية الموسم. أقولك: طيب معرفتش تجدد له، حاولت؟ هو كان اتكلم في إنه مفيش حد بيرد على تليفوني لما أحاول أجدد».

وأضاف: «هتقوله طب يمشي بـ700 ألف دولار، مليون دولار؟ يقولك والله يمكن الموضوع فيه أزمة مالية وبنحاول نحل الأزمة المالية. ليه؟ مش عندك دوري أبطال إفريقيا؟ مش عندك دوري؟».

وأشار حتحوت إلى أن الزمالك سبق وتعامل مع موقف مشابه بشأن خوان بيزيرا، قائلًا: «قول بيزيرا حاول يلوي الدراع، قالك أنا مش جاي، وفي فلوس كتيرة، 5 مليون دولار على الأقل، وقال أنا مش راجع. فبقيت أنت بتختار الخيار الأحلى».

وتساءل حتحوت عن مدى مناسبة المقابل المالي المطروح نظير رحيل فتوح، قائلًا: «لكن فتوح، هل الـ700 ألف دولار كافية إنك تجيبها، وإن يرحل أحد نجوم الفريق، اللي هو ممكن يكون مبيديش الـ100% طول الموسم، لكن اللي ممكن يجيبلك ست تسع نقاط في موسم، زي 3 نقاط المحلة، زي 3 نقاط حرس الحدود، زي 3 نقاط بيراميدز الموسم اللي فات؟».

وأكد أن الزمالك لا يمتلك العمق الكافي في قائمته، من وجهة نظره، للاستغناء عن أحد عناصر الفريق الأساسية في منتصف الموسم، مضيفًا: «أنت معندكش العمق اللي يخليك تتخلى عن كابتن من كباتن الفريق في وسط الموسم».

وطرح حتحوت عدة تساؤلات أمام إدارة الزمالك بشأن الأسباب الحقيقية وراء إمكانية الموافقة على رحيل فتوح، قائلًا: «فهل الرقم ده هو رقم مناسب يراه مجلس الإدارة لرحيل فتوح في وسط الموسم، في موسم مفيهوش فترة انتقالات شتوية قادمة؟».

وتابع: «ولا بيعه علشان إحنا عايزين نسدد الديون، علشان إحنا عايزين نعمل شركة الكرة، فالمستثمرين ميشتروش الأسهم بتاعتهم بنسبة قليلة؛ لأن إحنا نادي مديون، عايزين نسدد الديون قبل ما نبيع؟».

وشدد حتحوت على أن هذه مجرد أمثلة وتفسيرات محتملة، مؤكدًا: «أنا بدي أمثلة ممكن تبرر هذا البيع لو حصل؟ معرفش، بس مهم إن مجلس الإدارة يشرح للناس».

واختتم تصريحاته قائلًا: «لكن في الآخر اشرحوا، اشرحوا لجمهور الزمالك؛ لأن جمهور الزمالك اللي تفهم مكرهًا بيع بيزيرا، أعتقد إن هيبقى صعب بالنسباله أوي تفهم فكرة بيع فتوح في هذه الأثناء».