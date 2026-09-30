رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم ، يبدأ تفعيله رسميا خلال ساعات ، وتحديدا من غد الخميس 1 أكتوبر 2026 ، وذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 / 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

البريد الإلكتروني الموحد

وقبل الدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أولاً أن يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:

https://office365.emis.gov.eg/

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. تعليمات التسجيل

* يجب مراجعة جميع البيانات الظاهرة بإستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.



*يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية



* يجب رفع الصورة الشخصية والمستفدات المطلوبة وفقا للمواصفات والصوابط الحددة على النظام



* في حالة وجود أي خطا أو اختلاف في البيانات بتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المخنصة. وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة، عن خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.



* بعد التأكد من صحة واكتمال جميع الببانات. يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2026/2027، وفقا لما حدده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، فإنه طبقا لمواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، سيتم توزيع الأسئلة والدرجات كالتالي : 12 سؤال اختيار من متعدد بـ 12 درجة بنسبة 30%، و 15 سؤال مقال بـ 28 درجة بنسبة 70%.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية