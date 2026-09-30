قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا
رئيس الوزراء يجتمع بوزراء الصحة والاتصالات والعدل لمتابعة تحضيرات مؤتمر شهر أكتوبر
«تحالف مكة».. السعودية وتركيا وباكستان في تحرك جديد لتعزيز أمن المنطقة
استقبال ركاب طائرة فلاي دبي البديلة بعد هبوطها في مطار بن جوريون
«شتاء قاتم» يقترب من أوروبا.. وزير دفاع بلجيكا يُحذّر من هجمات روسية جديدة
فريد يبحث مع مؤسسات مالية عالمية في باريس فرص تعزيز الاستثمار بمصر
هل يجوز المسح على الجورب القصير؟.. الإفتاء توضح الشروط والمُبطلات
القس أندريه زكي: الطائفة الإنجيلية مُمتنة للدولة المصرية على منح أراضٍ لبناء الكنائس .. صور
مقتـل 5 يمنيين بينهم طفل في قصف حوثي على تعز
الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا
رحلة قانون الإجراءات الجنائية.. من بدء إعداده إلى تأجيل تطبيقه عاما
الحكومة: رفع معدلات الوعي وتأمين الجبهة الداخلية ضرورة.. ومؤتمر أكتوبر يرد على شواغل الرأي العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. اضغط هنا

استمارة الشهادة الإعدادية 2027
استمارة الشهادة الإعدادية 2027
ياسمين بدوي

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم  ، يبدأ تفعيله رسميا خلال ساعات ، وتحديدا من غد الخميس 1 أكتوبر 2026 ، وذلك في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026 / 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 

ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

 البريد الإلكتروني الموحد

وقبل الدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أولاً أن يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:
https://office365.emis.gov.eg/ 

استمارة الشهادة الإعدادية 2027 .. تعليمات التسجيل

* يجب مراجعة جميع البيانات الظاهرة بإستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.


*يجب استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية


* يجب رفع الصورة الشخصية والمستفدات المطلوبة وفقا للمواصفات والصوابط الحددة على النظام


* في حالة وجود أي خطا أو اختلاف في البيانات بتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المخنصة. وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة، عن خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.


* بعد التأكد من صحة واكتمال جميع الببانات. يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2026/2027، وفقا لما حدده  المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، فإنه طبقا لمواصفات امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، سيتم توزيع الأسئلة والدرجات كالتالي : 12 سؤال اختيار من متعدد بـ 12 درجة بنسبة 30%، و 15 سؤال مقال بـ 28 درجة بنسبة 70%.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية 

  •  أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
     
  •  أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
     
  • أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
     
  • أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
     
  •  أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
     
  •  أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
     
  • أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي – تاريخ الامتحان).
     
  • جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها: حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.
     
  • يُراعى في تصحيح التعبير (وضوح الفكر وتنظيمها، وعددها، صحة الأسلوب وجماله - الإملاء، والخط، والنحو).
     
  •  يُراعى في تصحيح الخط بنوعيه (شكل الحروف، اتصالها، حجم الحروف وتناسبها، انتظامها على السطر، مراعاة المسافات المناسبة بين الكلمات والحروف، وضوح الكتابة، والالتزام بقواعد النسخ والرقعة).
     
  •  بالنسبة للمحتوى الذي تقيسه أسئلة الامتحان ما تمت دراسته من توزيع لمنهج اللغة العربية المقرر من مكتب مستشار المادة بوزارة التربية والتعليم.
استمارة الشهادة الإعدادية 2027 استمارة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2027 الإعدادية 2027 موقع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

فلاي دبي

هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

ترشيحاتنا

محكمة

السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بمدينة بدر

المتهم

صورهم خلسة.. القبض على عامل يبتز الفتيات بكفر الشيخ

المستشار وجدي عبد المنعم

قرار عاجل في محاكمة 74 متهما بخلية التجمع الإرهابية

بالصور

مقتنيات فنية ‏وزخارف.. موقف سيارات يتحول لمنطقة كشف اثري في بولندا

موقف سيارات
موقف سيارات
موقف سيارات

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟
العفن على الفاكهة.. هل تناولها قد يهدد صحتك؟

غير الشكل الحلو.. فوائد خارقة للأطعمة الصفراء

الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء
الأطعمة الصفراء

الموز ذو البقع السوداء.. هل يحارب الخلايا السرطانية حقا؟

الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟
الموز ذات البقع السوداء..هل يحارب الخلايا السرطانية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد