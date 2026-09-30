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ترامب: بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وسنحقق نصرًا قريبًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: بسطنا سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز وسنحقق نصرًا قريبًا

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة بسطت ما وصفه بـ«سيطرة شبه كاملة» على مضيق هرمز، مؤكدًا أن بلاده حققت تقدمًا في التعامل مع التطورات المرتبطة بالحرب مع إيران، وأن «النصر» بات قريبًا، بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، الأربعاء.

وأضاف ترامب أن كميات كبيرة من النفط خرجت عبر مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن حجم التدفقات النفطية عبر الممر الملاحي الاستراتيجي تجاوز، وفق تقديره، مستويات سابقة.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر المضيق تواجه اضطرابات بسبب الحرب والتوترات العسكرية في المنطقة، بينما تواصل واشنطن ضغوطها على طهران بالتوازي مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى التوصل إلى تسوية للأزمة. وكانت إيران قد قدمت مقترحًا يتعلق بإنهاء الحرب وإعادة فتح المضيق، فيما أعلنت طهران، الأربعاء، تلقيها ردًا أمريكيًا على مقترحها عبر وساطة قطرية.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستحقق «نصرًا قريبًا» في المواجهة مع إيران، مضيفًا أن تطورات جديدة ستظهر خلال الفترة المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها.

وتتزامن هذه التصريحات مع استمرار التوتر بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة، إذ لا تزال حركة الشحن عبر مضيق هرمز أقل من مستوياتها المعتادة، رغم تسجيل زيادة في حركة العبور خلال الأسابيع الأخيرة. ويظل مستقبل الملاحة في المضيق أحد الملفات الرئيسية المطروحة في الاتصالات الجارية بين واشنطن وطهران.

وفي ملف آخر، أعلن ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، واصفًا الانسحاب من قاعدة أربيل بأنه تم بصورة منظمة، في خطوة أنهت المهمة العسكرية الأمريكية المرتبطة بعملية «العزم الصلب» في العراق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية إتمام الانسحاب المنظم للقوات والمعدات من قاعدة أربيل في 30 سبتمبر، مع استمرار التعاون الدفاعي بين واشنطن وبغداد.

وتعكس تصريحات ترامب بشأن إيران ومضيق هرمز استمرار تركيز الإدارة الأمريكية على الضغط العسكري والدبلوماسي لإنهاء الحرب، بينما تبقى نتائج الاتصالات الجارية بين واشنطن وطهران مرهونة بما ستسفر عنه المفاوضات خلال الأيام المقبلة.
 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة مضيق هرمز الحرب مع إيران

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