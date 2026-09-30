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فريد يبحث مع مؤسسات مالية عالمية في باريس فرص تعزيز الاستثمار بمصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

فريد يبحث مع مؤسسات مالية عالمية في باريس فرص تعزيز الاستثمار بمصر

وزير الاستثمار في باريس مع مستثمرين ومؤسسات مالية
وزير الاستثمار في باريس مع مستثمرين ومؤسسات مالية
أ ش أ

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة مصر في باريس، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن مؤسسات مالية واستثمارية عالمية، من بينها «BNP Paribas» و«Société Générale» و«Citi» و«Crédit Agricole» و«Amundi» و«AXA Investment Managers» و«Lazard» و«Natixis» و«Carmignac» و«Barings» و«Bpifrance» و«Proparco» و«Orange Ventures» و«Meridiam»، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.

وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مع العمل على تعميق سوق رأس المال لتعزيز دور القطاع الخاص وتوفير التمويل اللازم للشركات وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى النمو الملحوظ في أعداد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.

واستعرض الوزير مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، ومن بينها شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وجذب مستثمرين محليين ودوليين.

وأوضح أن الإصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال تطوير منظومة تأسيس الشركات والتراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة وربط الجهات الحكومية رقميا، فضلا عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التي تدعم تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، وإتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة.

كما استعرض توجه الدولة لتعزيز دور الصندوق السيادي المصري ودراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تخدم القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية المستهدفة.

ياسين/رأش

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كبار المستثمرين المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية

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