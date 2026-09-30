مقتـل 5 يمنيين بينهم طفل في قصف حوثي على تعز

قتـل خمسة يمنيين، بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء قصف قالت الحكومة اليمنية إن ميليشيا الحوثي شنّته على مناطق متفرقة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وقالت وزيرة الشئون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، إن الطفل يوسف عبد الوارث سيف، البالغ من العُمر 12 عامًا، لقي مصرعه إثر سقوط قذيفة هاون أطلقتها ميليشيا الحوثي على حي صلاح بمدينة تعز، موضحة أن القذيفة سقطت بينما كان الطفل عائدًا من مدرسته.

وفي واقعة أخرى، أفادت المقطري بمقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين، إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على مدينة التربة المكتظة بالسكان، في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

كما أشارت الوزيرة إلى تعرض منطقة الأحيوق في مديرية الوزية لقصف حوثي، الثلاثاء، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلها، بينما لم يصدر عن ميليشيا الحوثي تعليق فوري على الاتهامات الحكومية بشأن هذه الهجمات.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد عسكري تشهده عدة جبهات يمنية، وسط تقارير عن اشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف والبيضاء، بما في ذلك مناطق قريبة من مضيق باب المندب.