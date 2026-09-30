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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني: مؤشرات قوية على دور إيراني في واقعة قاعدة «فيرفورد»

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام
رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام
القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم الأربعاء، إن هناك «مؤشرات قوية» على أن إيران لعبت دورًا في الواقعة الأمنية التي حدثت قرب قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني «فيرفورد» في جنوب غرب إنجلترا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال جارية بالتعاون مع الولايات المتحدة. 

وجاءت تصريحات بيرنهام بعد توقيف خمسة رجال بريطانيين تتراوح أعمارهم بين 23 و25 عامًا، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جرائم مرتبطة بالمتفجرات والتحضير لعمل إرهابي قرب القاعدة، قبل الإفراج عنهم لاحقًا بكفالة مع استمرار خضوعهم للتحقيق.

وكانت الشرطة البريطانية قد تحركت بعد بلاغ من أحد السكان المحليين بشأن وجود ثلاث مركبات بيضاء وأشخاص مقنعين بالقرب من القاعدة، ما أدى إلى استنفار أمني وإجلاء عشرات الأسر من المنطقة المحيطة بالمركبات، وفرض طوق أمني واسع خلال عمليات التفتيش. 

وأوضحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن التحقيق يشمل عدة مسارات، من بينها احتمال أن يكون بعض الأشخاص قد تصرفوا لصالح جهة أجنبية، سواء عن علم أو دون علم، مشيرة إلى أن الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة لا يعني انتهاء التحقيقات. 

وتكتسب قاعدة «فيرفورد» أهمية خاصة في ظل استخدامها من جانب القوات الأمريكية، إذ استُخدمت مؤخرًا في عمليات عسكرية ضد أهداف إيرانية، ما جعلها محل اهتمام أمني متزايد. وكانت السلطات البريطانية قد أشارت في وقت سابق إلى تهديدات مرتبطة باستخدام القاعدة في عمليات أمريكية ضد إيران. 

وفي المقابل، نفت إيران أي تورط لها في الواقعة، إذ رفضت سفارتها في لندن الاتهامات والتكهنات التي تربط طهران بالحادث. كما لم تقدم السلطات البريطانية حتى الآن تفاصيل علنية توضح الأساس الذي تستند إليه في الاشتباه بوجود دور إيراني. 

وأكد بيرنهام أن التحقيق «معقد وجاد ومستمر»، مشيرًا إلى أن بريطانيا تعمل بشكل وثيق مع المسؤولين الأمريكيين لكشف ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الدور الذي ربما لعبته جهات خارجية فيها. 

رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إيران فيرفورد سلاح الجو الملكي البريطاني

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