الاتحاد الإنجليزي يتهم مدرب ريال مدريد السابق بسوء السلوك

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق، وفولهام بسوء السلوك، بعد تصريحات غاضبة أدلى بها إثر تعادل فريقه مع مانشستر يونايتد 1-1.

وكان هناك استياء من أربيلوا بسبب خطأ احتُسب لمصلحة مانشستر يونايتد، وقال بعد المباراة إن قرارات الحكم صبّت "كلّها لمصلحة" فريق المدرب مايكل كاريك.

وأضاف: "يمكنكم رؤية ما حدث قبل تسجيلهم الهدف، الخطأ ضد هاري ماجواير، وهو لاعب يزن 100 كيلوجرام، كل قرار كان لمصلحتهم".

وتابع: "وكنت أعلم. كنت أدرك بعد المباراة ضد مانشستر سيتي أنهم لن يسمحوا لمانشستر يونايتد بالخسارة هنا. استحققنا نتيجة أفضل قليلاً".

أربيلوا أشار بذلك إلى ديربي مانشستر، حين سجل إيرلينج هالاند هدف الفوز بعدما أغفلت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) حالة تسلّل ضد إنزو فرنانديز.

رد الاتحاد الإنجليزي

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "ألفارو أربيلوا اتُهم بسوء السلوك بسبب تصريحات أدلى بها عقب مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فولهام ومانشستر يونايتد الأحد 20 سبتمبر".

وأضاف: "يُزعم أن مدرب فولهام تصرّف بشكل غير لائق من خلال الإدلاء بتعليقات في مقابلة بعد المباراة توحي بالتحيّز و/أو تشكّك بنزاهة حكم".

ولدى ألفارو أربيلوا مهلة حتى الخميس 1 أكتوبر، للردّ على الاتهام.