برلماني: توجيهات الرئيس تعزز وعي المصريين وتحمي تماسك الدولة في مواجهة التحديات

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن الإسكندرية، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، حمل مجموعة من الرسائل والتوجيهات المهمة التي تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الراهنة، وحرص القيادة السياسية على تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل معها بكفاءة.

وقال عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم. إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية حسن استغلال موارد الدولة، وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وتأمين الجبهة الداخلية، يمثل إطارًا أساسيًا لمواجهة محاولات الإضرار بالدولة، خاصة في ظل تنوع الأدوات المستخدمة لنشر الشائعات والتأثير على وعي المواطنين.

وعي المصريين هو حائط الصد

وأضاف عضو مجلس النواب أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «وعي المصريين هو حائط الصد» يبرز الدور المحوري للمواطن في حماية الدولة، مشيرًا إلى أن الوعي والقدرة على التمييز بين المعلومات الصحيحة والشائعات يمثلان عنصرًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وأشار احمد عبد المجيد إلى أن حديث الرئيس عن الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، يؤكد ضرورة استمرار العمل على تعزيز الاقتصاد وتنمية موارد الدولة والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. كما تناول الرئيس تأثير حالة عدم الاستقرار الإقليمي على عوائد قناة السويس، والتي خسرت مصر بسببها نحو 20 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

تضافر جهود مؤسسات الدولة والمواطنين

وأوضح نائب الإسكندرية أن، من أبرز رسائل الرئيس التأكيد على أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية، وأن مواجهة التحديات تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمواطنين، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أداء المسؤولين.

واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه على أهمية ما وجه به الرئيس بشأن الاهتمام بجودة التعليم، وحسن استغلال موارد الدولة، وتطوير أدوات الدولة لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن بناء الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات يتطلبان عملًا مؤسسيًا متواصلًا وتعاونًا بين جميع أجهزة الدولة والمجتمع.