شاهد| ميتسوبيشي أوتلاندر الـ SUV الجديدة

أعلنت شركة ميتسوبيشي عن طرازها الجديد ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028، وتنتمي أوتلاندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم أنيق وعصري، وتظهر بـ أسلوب تصميم ثوري ونظام دفع هجين متطور للغاية يعتمد على 4 محركات كهربائية .

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الجديدة

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر 2028 ستستمد خطوطها العريضة وتفاصيلها الجريئة من إليفانس كونسيبت .

مواصفات ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الجديدة

تمتلك سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الكثير من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية هجومية، وبها إضاءة LED نهارية، وبها مصابيح أمامية حادة تتدفق بانسيابية عبر الواجهة السفلى، وبها شبك بنفس لون السيارة يمنحها هوية كهربائية حديثة مع الحفاظ على بصمة Dynamic Shield الشهيرة، وبها شريط إضاءة LED ممتد بعرض الواجهة الخلفية، وبها مصابيح تمتد نحو القوائم الخلفية (D-pillars)، مما يمنح السيارة عرض وهيئة رياضية على الطريق.

محرك ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الجديدة

تحصل سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 علي قوتها من محرك سعة 2400 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، وبها بطارية سعة 22.7 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 297 حصان، وبها عزم دوران يبلغ 450 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مدى قيادة كهربائي خالص يصل إلى 106 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الجديدة

ستلعب المحركات الأربعة دور حاسم في تقديم الجيل القادم من نظام التحكم الشامل بالعجلات Super All-Wheel Control، وسيتم توجيه القوة وعزم الدوران بدقة متناهية لكل عجلة منفصلة، مما يمنح السيارة ثبات استثنائي واستجابة لا مثيل لها في المناورات والطرق الوعرة.

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028

سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 120 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 172 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2028 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 206 ألف ريال سعودي .