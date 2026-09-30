تختار إيه .. «لينك كو 02» إم «فولفو إى إكس 30» موديل 2026 | تفاصيل

سوق السيارات المصري يوجد به العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: لينك كو 02 إم فولفو اى اكس 30 موديل 2026 .

وسائل الأمان بـ لينك كو 02 موديل 2027

لينك كو 02 موديل 2027

زودت سيارة لينك كو 02 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك لينك كو 02 موديل 2027

لينك كو 02 موديل 2027

تستمد سيارة لينك كو 02 موديل 2027 قوتها من محرك كهربائية وبها بطارية سعة 66 كيلووات/ساعة، وبها قوة 272 نيوتن/متر، وبها عزم دوران 323 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكنها قطع مسافة 465 كم/ساعة .

سعر لينك كو 02 موديل 2027

لينك كو 02 موديل 2027

تباع سيارة لينك كو 02 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 650 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

تحتوي سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

تحصل سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وبها قوة 428 حصان، وبها بطارية سعة 69 كيلووات/ساعة، وعزم دوران 543 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فولفو اى اكس 30 موديل 2026

فولفو اى اكس 30 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فولفو اى اكس 30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 990 ألف جنيه .