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هبوط اضطراري لرحلة "فلاي دبي".. وتقرير: أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تتبع رحلة الطائرة .. فلاي دبي تعلن هبوط رحلتها الاضطراري بسلام في تبوك

فلاي دبي
فلاي دبي
نورهان خفاجي

أعلنت شركة الطيران الإماراتية «فلاي دبي» ، هبوط طائرتها في الرحلة رقم FZ1073 والمتجهة من دبي إلى تل أبيب، بسلام في مطار تبوك الإقليمي بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم المتواجدين على متنها.

اختطاف طائرة فلاي دبي

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن الطائرة تعرضت لـ "حادث عرضي أثناء التحليق" (incident while en route)، مشيرة إلى أنها تتواصل وتنسق بشكل مكثف مع السلطات المعنية للوقوف على كافة الملابسات، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الخلل حتى اللحظة.

تذبذب حاد في الارتفاع وشفرات استغاثة متضاربة

في السياق ذاته، كشفت أحدث البيانات الصادرة عن منصة تتبع حركة الطيران العالمية «Flightradar24» أن أجهزة الطائرة سجلت تذبذباً واضطراباً شديداً في بيانات الارتفاع المُرْسَلة عبر أجهزة الاستجابة، وذلك قبل دقائق معدودة من إطلاق طاقم القيادة لشفرة الاستغاثة العامة الأولى (Squawk 7700) في تمام الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش.

وشهدت كواليس الرحلة تحولاً دراماتيكياً عندما قام الطاقم بعد 7 دقائق فقط بتغيير الشفرة إلى (Squawk 7500) والمخصصة للتبليغ عن حالات "التدخل غير المشروع" أو الاختطاف، قبل أن تنقطع التغطية الأرضية وتستقبل الأقمار الصناعية إشارة جديدة تؤكد إلغاء رمز الاختطاف والإعادة إلى شفرة الطوارئ العامة (7700) مرة أخرى، حتى هبوط الطائرة على مدرج مطار تبوك.

وأكدت منصة «Flightradar24» أنها تواصل تحليل المعطيات والبيانات التقنية الصادرة عن جهاز التتبع (Transponder) الخاص بالرحلة للكشف عن الأسباب الفنية المؤدية لتقلبات الارتفاع وإطلاق إشارات الاستغاثة المتضاربة.

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