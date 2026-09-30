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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال رصف طريق عزبة حسين عوض بالصف

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والتوسعة لمدخل طريق عزبة حسين عوض بمدينة الصف تمهيدًا للبدء في أعمال رصف الطريق.

وقد تابع نائب المحافظ نسب تنفيذ أعمال التطوير والتوسعة ورفع كفاءة الطريق، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية مشددًا على ضرورة الالتزام بخطوط التنظيم.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية بنطاق مراكز ومدن المحافظة . 

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن مشروعات الرصف تأتي على رأس أولويات الخطة الاستثمارية لما لها من دور في تحسين المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

ولفت إلى أهمية رصف مدخل طريق عزبة حسين عوض، لتخفيف وتسهيل الحركة المرورية للنقل الثقيل، حيث سيتم نقل حركة النقل الثقيل من داخل المدينة ليكون الطريق المتاح للحركة هو مدخل حسين عوض واستكمال ربط شبكة الطرق الداخلية بالمدينة مع طريق ٢١ الصف – حلوان.

كما تفقد الشهابي، نسب تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مبنى الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة الصف، لتحسين بيئة العمل والحفاظ على المعدات من خلال أعمال الصيانة الدورية، وتقليل زمن الصيانة، ورفع كفاءة المعدات وتحسين مستوى الخدمة، وإنشاء مغسلة متكاملة وغرف للتشحيم لخدمة المعدات.

وشدد نائب المحافظ، على تسريع وتيرة التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام بجودة التنفيذ.

من ناحية أخرى، تفقد نائب محافظ الجيزة،  المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الصف للتأكد من انتظام العمل داخل المركز.

وقد رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية فرج عبد العاطي رئيس مركز الصف، وممثلو الشركات المنفذة للأعمال.

محافظة الجيزة مركز الصف الصرف الصحي

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