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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع موقف تقنين أراضي الدولة بمراكز ومدن الصف وأطفيح والبدرشين والعياط

الدكتور أحمد الأنصاري ـ محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري ـ محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح والبدرشين والعياط ومنشأة القناطر والواحات البحرية لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي الدولة، والوقوف على آخر مستجدات الطلبات المقدمة من المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الأنصاري موقف ملفات التقنين بكل مركز ومدينة ومعدلات الإنجاز والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الطلبات، إلى جانب بحث المعوقات التي قد تواجه استكمال إجراءات الفحص والمعاينة والتقنين، والعمل على سرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ الجيزة أهمية التعامل الجاد مع ملف تقنين أراضي الدولة وسرعة الانتهاء من الإجراءات القانونية للطلبات المستوفاة مع الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة.

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة والدقيقة لملفات التقنين وإعداد بيانات محدثة بموقف كل طلب مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الملفات المستوفاة ومواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لرفع معدلات الإنجاز والانتهاء من الملفات وفقًا للقانون.

محافظة الجيزة تقنين أراضي الدولة مركز العياط

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