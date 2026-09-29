هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

أكد هشام يكن، المدير الفني لمنتخب إريتريا، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أنه لا يخشى مواجهة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال المباراة المرتقبة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح يكن أن المنتخب الإريتري يمتلك القدرة على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب جنوب إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يسعى لرد الاعتبار أمام موسيماني، بعد المواجهة التي جمعتهما خلال فترة تولي المدرب الجنوب إفريقي قيادة الأهلي أمام الزمالك.

وأضاف يكن أن المواجهة المقبلة تمثل تحديًا مهمًا، مؤكدًا ثقته في قدرات لاعبيه ورغبتهم في تحقيق نتيجة مميزة.