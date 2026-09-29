تصفيات أمم أفريقيا.. تونس تواصل التعثر بتعادل جديد أمام بوتسوانا

انتهت مباراة تونس وبوتسوانا، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وجاءت ثنائية تونس عن طريق حازم المستوري في الدقيقتين 44، 49.

فيما جاءت ثنائية بوتسوانا عن طريق كجامانيان وديتسيلي في الدقيقتين 37، 60.

وفشل المنتخب التونسي في تحقيق انتصاره الأول بالتصفيات، ليواصل نزيف النقاط بعدما كان قد استهل مشواره بالتعادل أمام أوغندا بهدف لكل منتخب في الجولة الافتتاحية.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، آدم عروس، محمد النصراوي، علي معلول.

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي – القائد، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان.

خط الهجوم: سيف الله اللطيف، حازم المستوري.