الأسهم الأمريكية تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مُجددًا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية في بداية تعاملات الأسبوع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددا إلى مستويات مرتفعة، في وقت واصلت فيه أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الضغط على السوق.

وذكرت شبكة CNBC أن المؤشرات تراجعت عن أدنى مستوياتها خلال الجلسة بعدما أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالملف النووي، ما دفع أسعار النفط إلى التراجع بشكل ملحوظ عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5.2%، فيما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاما مستوى 5.5%، ليسجل كلاهما مستويات مرتفعة لم تشهدها الأسواق منذ عدة أعوام. وقال جاستن بيرجنر، مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة "جابيللي فاندز"، إن ارتفاع العوائد مجددا أدى إلى ضعف أداء الأسهم، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يزيد الضغوط على المستهلكين.

وتراجعت أسهم عدد من شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ انخفض سهما "أدفانسد مايكرو ديفايسز" و"ميكرون تكنولوجي" بنحو 5% و4% على التوالي، كما تراجع سهم "مايكروسوفت" بنحو 2% و"ميتا" بنحو 4%، فيما انخفض سهم "أمازون" بنحو 1%.

وفي المقابل، ارتفع سهم شركة "إنفيديا" بنحو 2% بعدما أعلنت الشركة اعتزامها إعادة شراء أسهم إضافية بقيمة 150 مليار دولار، ليرتفع إجمالي قيمة برنامج إعادة شراء أسهمها إلى 235 مليار دولار. وكانت أسهم التكنولوجيا قد حققت مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سهم "ميتا" بنحو 13%، و"مايكروسوفت" بأكثر من 4%، بينما صعد سهما "أبل" و"إنفيديا" بأكثر من 1% لكل منهما.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة، أبرزها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره الأربعاء، إلى جانب بيانات التصنيع الخميس وتقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر يوم الجمعة.