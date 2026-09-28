تعتبر الذرة الصفراء المسلوقة من الأكلات الخفيفة التي يفضلها كثيرون، لكن أحيانًا تخرج الذرة قاسية أو أقل حلاوة رغم سلقها لفترة طويلة.

ويرجع ذلك في بعض الحالات إلى نوع الذرة وعمرها وطريقة إعدادها، وليس إلى مدة السلق فقط.

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

ويمكن الحصول على ذرة طرية ولذيذة باتباع خطوات بسيطة تبدأ باختيار الكيزان المناسبة وتنظيفها جيدًا، ثم سلقها بالطريقة الصحيحة، تقدمها الشيف فيفي عثمان.

مكونات سلق الذرة الصفراء

كيزان ذرة صفراء طازجة.

كمية كافية من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر، حسب الرغبة.

زبدة وملح للتقديم، حسب الرغبة.

طريقة سلق الذرة الصفراء

ابدئي بإزالة الأوراق الخارجية والخيوط الموجودة حول أكواز الذرة، ثم اغسليها جيدًا تحت الماء الجاري للتخلص من أي أتربة أو شوائب.

ضعي كمية مناسبة من الماء في حلة كبيرة بحيث تغطي أكواز الذرة بالكامل، ثم اتركي الماء حتى يصل إلى الغليان.

بعد ذلك ضعي أكواز الذرة في الماء المغلي، ويمكن إضافة كمية صغيرة من السكر إذا كنتِ تفضلين مذاقًا أكثر حلاوة.

غطي الحلة واتركي الذرة على نار متوسطة حتى تنضج وتصبح الحبوب طرية عند اختبارها بالشوكة.

كم دقيقة تحتاج الذرة للسلق؟

تختلف مدة سلق الذرة حسب درجة طزاجتها ونوعها وحجم الأكواز. فالذرة الطازجة والطرية قد تحتاج إلى وقت أقل، بينما تحتاج الأكواز الأكثر نضجًا إلى وقت أطول حتى تصبح طرية.

لذلك لا تعتمدي على الوقت وحده، واختبري حبة من الذرة بالشوكة بعد مرور فترة من السلق. إذا أصبحت الحبوب طرية وسهلة المضغ، يمكن رفع الذرة من الماء.

هل نضع الملح أثناء سلق الذرة؟

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

يفضل عدم الإفراط في إضافة الملح إلى ماء السلق، ويمكن الاكتفاء بتتبيل الذرة بعد النضج.

وبعد إخراج الأكواز من الماء، يمكن تقديمها ساخنة مع قليل من الزبدة والملح حسب الرغبة.

سر الحصول على ذرة طرية

أهم خطوة هي اختيار الذرة الطازجة. ويفضل أن تكون الأكواز ممتلئة بالحبوب ومتناسقة اللون، وألا تكون الحبوب جافة أو متجعدة.

كما أن ترك الذرة فترة طويلة بعد شرائها قبل طهيها قد يؤثر في جودة مذاقها وقوامها، لذلك يفضل طهيها وهي طازجة قدر الإمكان.

أخطاء تجعل الذرة قاسية

من الأخطاء الاعتماد على مدة سلق ثابتة لجميع أنواع الذرة، لأن درجة النضج تختلف من كوز لآخر.

ومن الأفضل أيضًا عدم ترك الذرة مكشوفة لفترة طويلة قبل الطهي، مع ضرورة التأكد من تغطية الأكواز بالماء أثناء السلق حتى تنضج بصورة متساوية.

كما أن الإفراط في الطهي ليس دائمًا الحل للحصول على ذرة أفضل، لذلك يجب اختبار الحبوب أثناء السلق بدلًا من تركها على النار لفترة طويلة دون متابعة.

هل يمكن الاحتفاظ بالذرة المسلوقة؟

يمكن حفظ الذرة المطهية في الثلاجة بعد أن تبرد، داخل وعاء نظيف ومحكم الغلق، مع الالتزام بإرشادات سلامة الغذاء وعدم ترك الطعام المطهو في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

ويمكن أيضًا فصل حبوب الذرة عن الكوز بعد سلقها واستخدامها في السلطات أو الشوربة أو أطباق المكرونة والأرز.

طريقة تقديم الذرة الصفراء المسلوقة