وزير التموين يتابع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية والموقف التنفيذي للمشروعات

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والفنية لمختلف ملفات جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة، مع سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجه تنفيذ خطط العمل أو تقديم الخدمات، بما يضمن تحقيق المستهدفات وتعظيم دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التموين مع حسام الجراحي القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء الجهات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات خطط العمل والمشروعات الجاري تنفيذها، بما يضمن رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

واستعرض الاجتماع خطة عمل جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة، وموقف المناطق التجارية واللوجستية والأسواق الدائمة ومعدلات التنفيذ والتشغيل.

ووجه الدكتور شريف فاروق بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بصورة دورية، والعمل على سرعة استكمال الخطط المستهدفة ورفع كفاءة المشروعات القائمة، بما يسهم في تطوير البنية الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية، وتحسين حركة تداول وتوزيع السلع، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وتابع انتظام العمل بمنظومة السجل التجاري، والخدمات التي تقدمها مكاتب السجل التجاري للمواطنين والمتعاملين، إلى جانب الخدمات المتاحة إلكترونيًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على انتظام تقديم الخدمات على مستوى جميع مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، وتذليل أي معوقات أمام المتعاملين، مع الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة منظومة تقديم الخدمة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية.