أبرزها "Ai" وترميم الافلام.. حسين فهمي يكشف تفاصيل الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي

كشف الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال جلسة جمعته بعدد من الصحفيين، عن تفاصيل جديدة خاصة بالدورة السابعة والأربعين من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

وأكد الفنان الكبير حسين فهمي أن أفلام الذكاء الاصطناعي “AI” لن تشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ إن تلك النوعية من الأفلام مرفوضة في المهرجانات الدولية الرسمية التي تنتمي إلى الفئة الأولى، ومنها مهرجان القاهرة وبرلين وغيرها من المهرجانات.

مهرجان حر وميزانية مستقلة :

وأكد الفنان الكبير حسين فهمي أن ميزانية المهرجان لم تتأثر، كما أن المهرجان لديه الحرية الكاملة، وتابع حديثه قائلًا: “لما بسافر بره بقول مهرجان القاهرة غير موجّه، ولكنه مدعوم من وزارة الثقافة المصرية”.

نجم سينمائي كبير:

كما كشف الفنان الكبير حسين فهمي عن دعوته نجمًا سينمائيًا كبيرًا ليحضر كضيف للدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن النجوم العالميين حاليًا يطلبون مبالغ مالية كمصروفات لحضور المهرجانات، وقد تصل إلى 500 ألف دولار، وميزانية المهرجان لا تتحمل ذلك، ولا يوجد رعاه يتحملون تلك التكلفة.

وأوضح الفنان الكبير حسين فهمي أن العمل على مهرجان القاهرة مستمر طوال العام، ولكن لا يمكن أن تستمر فعالياته طوال العام، كما يحدث في كل المهرجانات العالمية.

ترميم الافلام:

وعن ترميم الأفلام، أكد النجم حسين فهمي أنه عضو مجلس إدارة بالسينما القابضة، حيث إنها تمتلك ما يقرب من 130 فيلمًا، وقد قام بتقسيمهم إلى 3 فئات، رُمّم منها 23 فيلمًا، وفي هذا العام سيتم عرض 4 أفلام جديدة، بعد أن تم ترميمها.

وخلال زيارته لدولة الصين لحضور مهرجان دولي، وهو طريق الحرير السينمائي الدولي، أجرى الفنان حسين فهمي مباحثات عن توزيع الأفلام المصرية هناك، ووجود إنتاج مشترك. وأكد حسين فهمي أنهم تعاقدوا مع شركة للترويج للمهرجان وإبراز ما يحققه، كما كشف أن المقر الجديد للمهرجان كان حلمًا يراوده منذ سنوات رئاسته السابقة للمهرجان.

وأضاف حسين فهمي: “لسه موصلتش لكل أحلامي اللي أريد أحققها في مهرجان القاهرة، أنا بيُجدد لي سنويًا، ولكني أضع أسسًا يمكن لمن يتولى بعد ذلك أن يستفيد منها”.



