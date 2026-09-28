اتهمها بسرقة هاتفه.. القبض على المتهم بالتعدي على زوجته بالضرب في الشارع بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب بأحد الشوارع بالإسماعيلية وكذا سرقة الكاميرا من أمام باب شقتها .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 / مارس الماضى تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية من القائمة على النشر (ممرضة – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من زوجها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لاصطحابها نجليها للمستشفى محل عملها وخوفه من إصابتهما بالعدوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.. وبتاريخ 23 الجارى تبلغ للقسم من صاحبة الحساب بتضررها من زوجها لقيامه بالاستيلاء على الكاميرا المثبتة أمام باب شقتها، وبتاريخ 26 الجارى تم استدعائهما وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما ، وعلل الزوج قيامه بذلك لقيام زوجته بالاستيلاء على هاتفه المحمول .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

