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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام

موعد صرف معاشات أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام
موعد صرف معاشات أكتوبر 2026 وخطوات الاستعلام
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاشات أكتوبر 2026 اعتبارًا من يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وفق الموعد الدوري المحدد لإتاحة المستحقات، مع استمرار صرف المعاشات بالقيمة التي تتضمن الزيادة السنوية بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، دون وجود زيادة جديدة منفصلة في معاشات أكتوبر، ويمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال وسائل الصرف المتاحة، إلى جانب إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة المعاش والبيانات الخاصة بالمستحق عبر الخدمات الرقمية التي تتيحها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

متى يبدأ صرف معاشات أكتوبر 2026؟

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يوم الخميس 1 أكتوبر 2026 موعدًا لبدء صرف معاشات الشهر الجديد، وفق الموعد الدوري المحدد لصرف المستحقات، ولم يتم الإعلان عن تقديم موعد صرف معاشات أكتوبر، وبالتالي يستعد أصحاب المعاشات والمستفيدون للحصول على مستحقاتهم بداية من الموعد المحدد.

ويأتي صرف معاشات أكتوبر مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية التي بدأ صرفها اعتبارًا من يوليو 2026، لتكون مستحقات الشهر الجديد بالقيمة المقررة بعد تطبيق الزيادة، مع إتاحة المعاشات من خلال وسائل الصرف المختلفة أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين.

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هل توجد زيادة جديدة في معاشات أكتوبر 2026؟

يصرف أصحاب المعاشات مستحقات شهر أكتوبر بالقيمة التي تتضمن الزيادة السنوية بنسبة 15%، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، وبذلك لا تتضمن معاشات أكتوبر زيادة جديدة منفصلة عن الزيادة السنوية المطبقة منذ يوليو، وإنما يستمر الصرف بالقيمة التي تم تحديدها بعد تطبيق تلك الزيادة.

ويستفيد من الزيادة الأخيرة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بينما تبلغ تكلفتها السنوية نحو 70 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبالتالي فإن أصحاب المعاشات والمستفيدين لا ينتظرون زيادة جديدة منفصلة مع معاشات أكتوبر، وإنما يحصلون على المستحقات بالقيمة التي تتضمن الزيادة السنوية المطبقة اعتبارًا من يوليو 2026.

كيف يمكن الاستعلام عن قيمة معاش أكتوبر 2026؟

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إمكانية الاستعلام إلكترونيًا عن قيمة المعاش والبيانات الخاصة بالمستحق، من خلال الخدمات الرقمية المتوفرة عبر موقعها الرسمي، إذ يستطيع صاحب المعاش الدخول إلى الموقع واستخدام خدمة الاستعلام عن البيانات التأمينية والمعاشات.

وتتيح هذه الخدمة التعرف على قيمة المعاش المستحق ومراجعة البيانات المسجلة، إلى جانب متابعة أي تغييرات تطرأ عليها، وهو ما يوفر وسيلة إلكترونية لمعرفة البيانات المتعلقة بالمعاش دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستفسار المباشر.

ويستطيع أصحاب المعاشات الوصول إلى خدمة الاستعلام عن معاش شهر أكتوبر 2026 من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اتباع الخطوات المحددة للوصول إلى البيانات الخاصة بملف المعاش.

أصحاب المعاشات

ما خطوات الاستعلام عن معاشات أكتوبر 2026؟

تبدأ خطوات الاستعلام عن بيانات معاش أكتوبر 2026 بالدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار «صاحب معاش»، وبعد ذلك الضغط على «الخدمات التأمينية».

ويتم بعد ذلك اختيار خدمة «الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش»، ثم إدخال الرقم القومي والضغط على «استعلام» لعرض البيانات المتاحة.

وتتيح هذه الخطوات لصاحب المعاش الوصول إلى البيانات الخاصة بملف المعاش إلكترونيًا، مع إمكانية مراجعة المعلومات المتاحة من خلال الخدمة الرقمية المخصصة لذلك.

أين يمكن صرف معاشات أكتوبر 2026؟

تتعدد الوسائل التي يستطيع أصحاب المعاشات والمستفيدون من خلالها الحصول على مستحقاتهم الشهرية، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري، إلى جانب فروع البنوك ومكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية.

وتوفر وسائل الصرف المختلفة أكثر من خيار أمام أصحاب المعاشات والمستفيدين للحصول على المستحقات الشهرية، بما يتيح للمستحق استخدام وسيلة الصرف المتاحة له وفق الإجراءات المنظمة.

وتشمل أماكن ووسائل صرف معاشات أكتوبر 2026 ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

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ما قيمة معاش أكتوبر 2026 بعد الزيادة؟

تصرف معاشات أكتوبر 2026 بالقيمة التي تتضمن الزيادة السنوية بنسبة 15%، والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، ولا توجد زيادة جديدة منفصلة عن الزيادة السنوية المطبقة منذ يوليو.

ويستفيد من الزيادة الأخيرة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بينما تبلغ تكلفتها السنوية نحو 70 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويعني ذلك أن أصحاب المعاشات والمستفيدين سيحصلون خلال شهر أكتوبر على مستحقاتهم وفق القيمة المقررة بعد تطبيق الزيادة السنوية، مع استمرار إتاحة المعاش من خلال وسائل الصرف المختلفة.

ما موعد إتاحة معاشات أكتوبر للمستفيدين؟

تبدأ إتاحة مستحقات معاشات أكتوبر 2026 يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وهو الموعد المحدد لصرف معاشات الشهر الجديد، ولم يتم الإعلان عن تقديم موعد الصرف.

ويترقب أصحاب المعاشات والمستفيدون إتاحة المستحقات مع بداية شهر أكتوبر، خاصة مع استمرار صرف المعاش بالقيمة التي تتضمن الزيادة السنوية المطبقة منذ يوليو 2026.

وتظل معرفة موعد الصرف ووسائل الحصول على المستحقات وخطوات الاستعلام عن القيمة من أبرز المعلومات التي يحتاج إليها أصحاب المعاشات والمستفيدون مع اقتراب موعد إتاحة معاشات أكتوبر 2026.

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ما أهم المعلومات عن معاشات أكتوبر 2026؟

تتمثل أبرز المعلومات المتعلقة بمعاشات أكتوبر 2026 في بدء الصرف يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، واستمرار صرف المستحقات بالقيمة التي تتضمن الزيادة السنوية بنسبة 15% التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، إلى جانب إتاحة الاستعلام عن البيانات والقيمة المستحقة إلكترونيًا عبر الخدمات الرقمية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما تشمل وسائل الحصول على المعاش ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد المصري، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، بينما يمكن الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش من خلال الدخول إلى موقع الهيئة واختيار «صاحب معاش»، ثم «الخدمات التأمينية»، واختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، وإدخال الرقم القومي والضغط على «استعلام» لعرض البيانات المتاحة.

زيادة المعاشات 2026

وبذلك يستعد أصحاب المعاشات والمستفيدون للحصول على معاشات أكتوبر 2026 في موعدها المحدد يوم الخميس 1 أكتوبر 2026، مع استمرار الزيادة السنوية بنسبة 15%، وإتاحة مجموعة من وسائل الصرف والخدمات الإلكترونية للاستعلام عن البيانات وقيمة المستحقات.

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